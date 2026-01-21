尹子維娶陸第一美胸突宣告婚禮延期！悲痛曝主因

「大陸第一美胸」女星徐冬冬擁有E級上圍和凹凸有致的身材，2023年她和大她15歲的前男友尹子維復合，2024年2月宣布訂婚，兩人婚宴籌備了一年多，本打算下月在女方家鄉哈爾濱舉行，今(21日)尹子維突然宣布下月婚宴不辦了，主因是徐冬冬的親戚生病，下月改成低調的家族聚會，婚紗慶祝儀式延後。

尹子維是著名的星二代，母親是香港電影演員胡燕妮，原本下月尹子維將高調和徐冬冬舉辦婚禮，今他在微博發文說：「因為徐總近親病重！現在情況不太好！徐總從小在近親家長大，非常親近！全家探討後決定2月26日哈爾濱會是低調家庭朋友聚餐！婚紗慶祝儀式推後，近期我們也在準備！我們會好好準備婚禮儀式！具體時間看徐總家人病情,感謝大家一直以來的支持！ Thanks everyone for all your support. We will share more at a better time！」

見此，一路看兩人分手又復合、準備結婚的網友說：「平平安安」、「祝福」、「一切順利」。而徐冬冬和尹子維先前拍了不少復古婚紗照，《東周網》近日還報導在中環一家冰淇淋店，徐冬冬和尹子維在店門口約會，男方還曖昧摸了女方肚子，相處模式非常甜蜜。

去年底尹子維發文，表示2026年2月會在哈爾濱宴客，「因為家人朋友來自五湖四海！會舉辦兩場先在哈爾濱家人和當地朋友！一場會在杭州或上海是朋友和同事！ Thanks everyone! Look forward to celebrating with you！」，另有網友暗示尹子維逼婚家暴，徐冬冬也代為否認說：「我笑了......我非常堅定的說誰動手他都不可能動手，他連蚊子咬他他都把蚊子放出窗外的人」。

★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

