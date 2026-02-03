四季線上／韋冠宇報導

八點檔《豆腐媽媽》再迎新卡司！官方釋出男星尹昭德將以「雷進達」一角於劇中登場的訊息，而此角原本設定為王耿豪演出，換角一事不僅備受關注，也讓網友懷疑是否會連帶影響其他演員，迅速引起熱烈討論。

尹昭德登場《豆腐媽媽》成驚喜卡司！換角疑雲引網憂「他」也被換掉？

《豆腐媽媽》昔日開鏡記者會上出現許多令觀眾熟悉的演員，演出多部民視戲劇的王耿豪便是其一，他也表示很高興有機會再與民視合作；在《豆腐媽媽》片頭中，透露王耿豪飾演的角色為雷進達，與吳皓昇、李之勤都有對手戲。

然而「民視八點檔」官方臉書粉專昨（2）日公布由尹昭德演出雷進達，身份為夜市公會理事長，很快引起關注；有網友猜測換角原因，也有網友以前一檔《好運來》為例表示換演員為正常發揮，只是好奇同樣在開鏡記者會與片頭都登場的陳志強是否也會被換掉，而一切訊息以官方公布為準。

圖片來源／民視八點檔 FB

圖片來源／民視八點檔【⟨好運來&豆腐媽媽⟩】討論社團 FB

📣【民視頻道】20：00《豆腐媽媽》全台首播📣

