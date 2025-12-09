尹立推出「萬有尹立」創意短片 與李昆澤合體強調即刻服務精神

左營、楠梓市議員參選人尹立9日再度發揮創意，與立法委員李昆澤合拍短片，巧妙運用「萬有引力」諧音變化成「萬有尹立」，以輕鬆幽默的方式傳達其「地方需要、立刻出現」的服務理念，影片一上架即引發關注。

↑圖說：尹立與立法委員李昆澤合拍短片，巧妙運用「萬有引力」諧音梗。（圖片來源：尹立團隊提供）

李昆澤受訪時表示，尹立無論在文化行政、公共治理或政策推動上，都具備完整歷練與穩健專業，不僅深知地方需求，也擅長以政策高度討論區域發展，展現投入市政的能力與準備。

尹立則笑說，雖然影片走趣味風格，但背後的精神非常真誠，目的就是想向選區居民傳達：「地方遇到問題，我就會出現支援。」希望以更貼近市民的方式表達服務態度。

他也強調，若能進入市議會，將持續把文化、教育與生活需求串連起來，推動更便利、更具活力的社區建設，打造一個讓左楠居民安心、舒適的生活環境。

