尹立、劉淯騰募得發票捐華山基金會

▲ 高雄市左楠市議員參選人尹立，今天與左營區自助里里長劉淯騰一同前往華山基金會左營站，捐贈日前「聖誕二手公益市集」所募集的愛心發票。（圖／高雄市左楠區市議員參選人尹立提供）

[NOWnews今日新聞] 高雄市左營、楠梓市議員參選人尹立，今（29）日與左營區自助里里長劉淯騰一同前往華山基金會左營站，捐贈日前「聖誕二手公益市集」所募集的愛心發票，將民眾的日常善意化為實際行動，為民間照護服務盡一份心力。

劉淯騰於12月21日辦理「聖誕二手公益市集」，尹立亦到場響應，並於現場設置攤位，邀請民眾以發票兌換二手物品，將日常消費轉化為實際的公益行動。活動當日舊物兌換氣氛熱烈，不僅劉淯騰、張路路理事長現場認領衣飾、帽子響應公益，許多民眾帶著孩子一同兌換公仔、吊飾，在輕鬆溫馨的氣氛中認識資源循環與助人的意義。

廣告 廣告

市集當天所募集的愛心發票，於今天全數捐贈予華山基金會；劉淯騰也加碼捐助愛心麵包與愛心果汁，期盼在歲末年終之際，為第一線民間照護服務送上一份實質支持與溫暖祝福。

尹立表示，長期走訪地方、深入社區的過程中，更深刻感受到基層與民間蘊藏的龐大互助能量，也多次參與贈送愛心便當、愛心早餐等公益行動。尹立也強調，未來若能順利進入市議會，將持續扮演串聯社區與公益資源的橋樑，讓更多善意與溫暖得以延續。

自助里里長劉淯騰強調，此次活動能順利完成，仰賴眾多志工與居民的共同參與，「社區的力量就在於彼此照應，透過這樣的活動，把善意留在地方，也送到真正需要的人手中。」

華山基金會長期投入弱勢長輩關懷服務，大高雄地區目前服務約3,400位三失（失依、失能、失智）獨居長輩，服務內容包含到宅關懷與陪伴、陪同就醫、物資贈送、年節慰問與社區參與促進等。為讓更多孤老安心過好年，華山基金會正推動「愛老人 愛團圓」公益活動，邀請社會大眾共同認助愛心年菜（每份1,000元），讓長輩在農曆春節感受團圓的幸福。

尹立與劉淯騰共同表示，公益行動需要更多人的加入，期待未來能持續結合地方、社區與公益團體，讓更多善的循環在高雄各個角落發生。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中共環台軍演 陳其邁：亞太安全最大破壞者

前農業部長陳吉仲力薦 這人當市長高雄農業會大發展

展現團結一心氣勢 11區站路口力挺賴瑞隆 邁向最後一哩路