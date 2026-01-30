尹立、張博洋站路口強調：高雄需即戰力

▲ 左營楠梓市議員參選人尹立，與三民區市議員張博洋，近日再度並肩，站在三民、左營交界的通勤路口向市民問早安。（圖／高市議員參選人尹立提供）

[NOWnews今日新聞] 曾共同投入罷免行動的左營楠梓市議員參選人尹立，與三民區市議員張博洋，近日再度並肩，站在三民、左營交界的通勤路口向市民問早安。兩人選擇走進城市最真實的日常，直接面對民意，也象徵從街頭到制度，守護高雄的立場始終一致。

尹立表示，正因親身經歷那段市政停滯、士氣低落的時期，更清楚高雄已無法再承擔任何一次試錯的代價。罷免結束後，他回到校園任教，但這段經驗始終提醒他，城市的穩定治理得來不易。

廣告 廣告

張博洋認為，高雄市過去所為人熟知的就是工業城市的故事，雖然我們正在AI轉型的轉型路上，但是不論是工業還是AI，都需要有文化來做底蘊才能能夠成為一個有溫度的城市，呼籲市民，讓文化人尹立帶著專業以及對城市的熱愛，進入議會為高雄的軟實力升級。

尹立指出，近年在陳其邁市長帶領下，高雄市政已重回前進軌道，無論產業轉型或重大建設皆持續推進，但城市能否持續向前，不只取決於市長，更關鍵在於議會是否接得上市政節奏。

尹立亦強調，未來新市長上任後，預算與建設不能停，議會必須立刻到位。高雄需要熟悉市政運作、能即刻上場的即戰力市議員，與市府並肩作戰，讓城市穩定前行。更直言，他就是即戰力的最佳人選。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

城市活動帶動旅遊熱 飯店推主題住房體驗

林智鴻包場《大濛》助攻「破億」也想起花媽

尹立客廳會一天兩場座無虛席 李柏毅籲鄉親支持通過初選民調