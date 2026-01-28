尹立、蔡秉璁跨區攜手站路口 強調共同生活圈跨區合作

尹立(右)與蔡秉璁(左)站路口向通勤市民問安，以實際行動展現跨區合作的決心。 圖：尹立競選服務處/提供

[Newtalk新聞] 高雄市左營、楠梓市議員參選人尹立，與大岡山市議員參選人蔡秉璁，今(28)日聯袂清晨於楠梓、橋頭交界處路口，向通勤市民問早安，以實際行動展現跨區合作的決心。

尹立表示，市議員的角色從來不是「一個選區、一個人」的事情，公共事務本質上是團體作戰，也不該僅以行政區劃線來切割，城市運作與市民生活高度連動，許多政策與建設，早已跨越區域界線。

尹立強調，尤其大岡山地區與左營、楠梓本來就是緊密相連的共同生活圈。無論是步串聯左楠與大岡山地區，更顯示北高雄間相互支援的重要性。捷運紅線延伸、捷運紫線的整體規劃，都是為了進一步串聯左楠與大岡山地區，更顯示北高雄間相互支援的重要性。

蔡秉璁也補充，隨著台積電進駐楠梓，橋頭科學園區也將有越來越多上下游的關連廠商，兩地之間也會藉由半導體產業供應鏈更緊密地結合，也因此有更多政策規劃和軟硬體建設需要跨區協調合作。

今晨天氣雖冷，仍有支持者特地送上春聯致意，讓原本在寒風中的問候，多了一份踏實的力量與溫度。尹立更強調，「今天一起站路口，不只是彼此打氣，更是一種宣示。」期待未來能與蔡秉璁一同進入議會，從不同區域出發，為同一個高雄打拼，推動真正符合市民需求的市政建設。

