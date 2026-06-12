尹衍樑追思禮拜今低調舉行！「恩師」王金平、蔡英文都現身

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潤泰集團總裁尹衍樑上月26日凌晨於台北榮總辭世，享壽76歲。（資料照片／張哲偉攝）





潤泰集團總裁尹衍樑上月26日凌晨於台北榮總辭世，享壽76歲。家屬遵照其生前遺願，一切從簡，不設靈堂、不舉行公祭，並懇辭花圈、輓聯與奠儀。而尹衍樑的家屬於今天（12日）上午10點，在台北市景美一處教堂低調舉辦家祭性質追思禮拜，全程不對外開放，前總統蔡英文、立法院前院長王金平、國民黨前主席朱立倫、新北市長侯友宜、新北市長參選人李四川等政商界人士皆到場送別。

尹衍樑追思會 政商友人低調出席

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由於追思禮拜屬家祭性質，現場除兒女尹崇堯、尹崇恩等家屬外，僅邀請商界與政界友人出席。除了蔡英文、王金平、朱立倫、侯友宜、李四川以外，前台中市長胡志強、國民黨立委李彥秀、洪孟楷等人也現身致意。其中，被尹衍樑視為「恩師」的王金平，上月受訪時曾形容尹「絕頂聰明、富有正義感」，且「有一顆能夠體諒別人的心」，並感嘆他的離世是國家損失，「我們有這個緣分，也以他引以為榮」。

生前以完成接班布局 兒女各掌集團半邊天

尹衍樑生前已完成潤泰集團與相關企業接班布局。2022年9月，擁有英國牛津大學東方文學博士學位的獨子尹崇堯，39歲時正式接任南山人壽董事長，成為台灣金融業最年輕董座；有「潤泰公主」之稱的女兒尹崇恩，也於同年11月擔任潤泰精密材料董事，並陸續接掌潤泰材、潤泰保全及潤泰租賃等事業。

與藍綠都有淵源 各界紛紛悼念

朱立倫透露，尹衍樑是自己40多年的好友，當年他在台大工商管理系就讀時，尹衍樑是商研所的學長，兩人因此熟識，尹年齡較大，但對學弟妹非常照顧。後來他出國唸書後回母校任教，尹衍樑也在學校兼課，兩人常常一起吃他最愛的牛肉麵一起聊天南地北。

除了藍營政要外，尹衍樑過去也與蔡英文頗有淵源。2007年蔡英文籌組宇昌生技並擔任董事長，隔年5月蔡英文成為民進黨主席，於是蔡辭去宇昌董事長，家族並將股權出售給潤泰集團，宇昌於2009年改名中裕新藥，2018年研發的愛滋新藥更通過美國FDA認證上市，股價也因此創下新高。（責任編輯：呂品逸）

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