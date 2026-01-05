尹錫悅內亂案審理本週落幕 南韓檢方最重「可求處死刑」

南韓前總統尹錫悅出席內亂叛國罪調查庭。路透社資料照



據南韓媒體今天（1/5）報導，南韓前總統尹錫悅遭控內亂罪，將於本週進行結審，檢方將在當天求處刑期，受到外界關注，依照該國法律，內亂主謀的最重刑罰為死刑，南韓執政黨「共同民主黨」內部，也不斷傳出聲音，呼籲檢方求處最嚴厲刑罰。

據《韓民族日報》報導，去年12月3日，時任南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，引發社會動盪，憲政秩序受到破壞，負責調查「內亂案」的特檢組，對於內亂主謀尹錫悅的求刑輕重，受到外界關注。

依照南韓《刑法》規定，內亂主謀的法定刑僅有三種：死刑、無期徒刑或無期禁錮。

廣告 廣告

報導指出，首爾中央地方法院刑事庭，將於本月5日與7日，進行證據調查與被告訊問等流程，並於9日進行結審，當天由檢方提出求刑，並讓被告進行最後陳述，宣告日期則預計落在下個月中旬。

隨著結審在即，南韓執政黨「共同民主黨」內部，不斷傳出聲音，要求檢方對尹錫悅求處死刑，共同民主黨國會議員徐瑛教4日在記者會上強調：「檢方應求處法律上的『最嚴厲刑罰』，在大韓民國留下『內亂必須付出代價』的先例。」

祖國革新黨國會議員朴恩貞也在2日表示：「被告尹錫悅沒有任何減刑理由，只有死刑或無期徒刑的可能」、「必須求處死刑，如果檢方退讓，將引發國民的極大憤怒。」

報導指出，南韓過去即有類似案例，1996年，南韓檢方依內亂首謀的罪名，對前總統全斗煥求處死刑，全斗煥曾主導1979年12月12日的軍事叛亂，並於1980年5月18日，派出軍隊鎮壓光州民主化運動，造成慘重死傷。

更多太報報導

川普活抓委國總統 選民高興不起來「寧見他拚經濟」

【動畫說時事】凌晨一點攻堅、三點撤離 美軍抓捕馬杜洛時間軸

南韓網友爆「仁川蔘雞湯名店」吃到雞糞 貼文引熱議：請公布店名