尹錫悅內亂案「檢方明天求刑」 執政黨喊死刑、學者示警：反成烈士勳章

圖為2025年7月9日，南韓前總統尹錫悅抵達法院，出席審查逮捕令的聽證會。美聯社資料照



據南韓媒體今天（1/12）報導，南韓前總統尹錫悅遭控內亂罪，檢方預計於明天求刑，執政黨人士呼籲求處死刑，不過，有法律學者指出，由於南韓實際上已經不會執行死刑，尹錫悅如果最終被判處死刑，反而成為他的烈士勳章，帶來更多追隨者。

據《韓民族日報》與JTBC報導，2024年12月3日，時任南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，引發社會動盪，憲政秩序受到破壞，負責調查「內亂案」的特檢組，對於內亂主謀尹錫悅的求刑輕重，受到外界關注。

廣告 廣告

依照南韓《刑法》規定，內亂主謀的法定刑僅有三種：死刑、無期徒刑或無期禁錮。

報導指出，尹錫悅的內亂案審理，原定於本月9日進行結審，檢方於同天求刑，由於被告發表結案陳述的時間延期，因此檢方改於明天（1/13）求刑。

距離檢方求刑僅剩一天，政治人物再度表態，共同民主黨的國會議員朴智元強調，尹錫悅毫無反省之意，無論是求刑或宣判，都應該是死刑，同黨議員秋美愛在臉書發文：「根據大韓民國的憲法，所有權力都來自於人民，內亂主謀試圖破壞這個原理，應該被求處死刑。」

不過，有法界學者認為，求處死刑可能造成反效果，首爾大學法學院名譽教授韓仁燮（한인섭，音譯）指出：「韓國雖然有死刑的法律規定，但已經27年沒有執行，即便判處死刑，效果就跟無期徒刑一樣。」

韓仁燮警告：「死刑雖然不會被執行，但有強大的象徵意義，製造烈士效果，為被告帶來追隨者」、「由於實際上不執行，尹錫悅不會感到恐懼，反而將死刑作為勳章，大肆宣傳，沒有必要為他戴上『具有烈士光環的荊棘王冠』。」

更多太報報導

盧特尼克稱「台積電違反DEI」 實際員工男女比例、晉升比例曝光了

軟硬兼施？川普4月訪中前 北京升級談判代表、重啟美豆拍賣

南韓世代調查出爐！ 2、30歲「逾7成對未來悲觀」 反中情緒最強