尹錫悅內亂罪審理大翻車！關鍵證人承認：逮捕名單是看網路照片補的

韓國首爾中央地方法院20日繼續審理前總統尹錫悅內亂罪刑事案件。朝鮮日報報導，當天關鍵證人、國家情報院前第一次長（副院長）洪壯源出庭，就備受爭議的「逮捕名單」手寫備忘錄接受質詢。這份名單被檢方視為尹錫悅政府企圖逮捕國會議員與政敵的核心證據，包含多名在野黨議員與法官姓名。洪壯源供稱，名單部分內容來自其記憶，另有部分是事後參考「網路上網友製作的圖片」後補充寫入，當庭引發譁然。

尹錫悅親自出庭，穿深藍西裝、神情嚴肅，被罷免後首次現身憲法法院。辯方律師猛烈攻擊名單可信度，質疑洪壯源為何將網路擷取的圖片直接轉為手寫證據，並指其字跡潦草如「蚯蚓文字」。洪壯源解釋，當時處於緊急狀態，來不及正式列印，故以手寫方式記錄。辯方並追問名單是否真由尹錫悅下令，洪未正面回答，僅稱「當時氛圍如此」。

廣告 廣告

🚨 Ex-National Intelligence Service (NIS) first deputy director Hong Jang-won submitted 'worm-like' memo as pivotal evidence alleging former president Yoon's martial law as illegal.Hong testified at the Constitutional Court that, shortly after Yoon's martial law announcement,… pic.twitter.com/cLxYUOBhGF— The Monarch Report (@monarchreport25) November 14, 2025

洪壯源的原話是：「有些名字是我記得的，有些是看了網路上的圖片後追加的。」 這段證詞直接重創檢方與彈劾方的論點，因為這份名單原本被檢方當作「尹錫悅政府內亂證據」的核心物證，現在證人自己承認部分內容是事後從網路補的，等於證明這份手寫備忘錄並非當時的「即時逮捕計畫」，而是混雜了後來網路上瘋傳的陰謀論圖片。

本案源於2024年底尹錫悅短暫宣布戒嚴令，檢方指控其策劃內亂。該手寫名單成為刑事審判的焦點證據，若被採信，尹恐面臨無期徒刑或死刑。韓國雖廢死，但法條仍在。

尹錫悅已在2025年4月被憲法法院彈劾罷免，成為韓國史上第二位被彈劾下台總統。韓國社會對此案仍高度分裂，在野黨要求嚴懲，國民力量黨則稱是「政治報復」。案件進展持續牽動韓國政局走向。

【看原文連結】

更多udn報導

買早餐崩潰！她怨價格狂漲變「心理折磨」

吃很多菜仍便秘？醫揭3物搭3招擺脫硬便便

天冷冬季癢又來！皮膚科醫揭一招緩解

賓賓哥校園直播風波 道歉稱「友人刻意隱瞞」