尹錫悅再遭重判30年 被控藉無人機升高朝鮮半島緊張 製造戒嚴藉口

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韓國前總統尹錫悅因涉嫌在2024年下令軍用無人機到北韓，企圖以此為戒嚴製造藉口，韓聯社報導，首爾法院今天（12日）判處尹錫悅30年有期徒刑。

首爾法院12日判處前總統尹錫悅30年有期徒刑，罪名是他下令派遣軍用無人機到北韓，以為2024年失敗的戒嚴令製造藉口。（Kim Hong-ji／Pool Photo／美聯社資料照）

首爾中央地方法院發言人也告訴法新社，尹錫悅因上述指控「被判處30年監禁」。

尹錫悅2024年實施戒嚴未遂，被認定帶頭叛亂，罪行遠比妨害拘留案嚴重。他已因此被判無期徒刑，目前正在服刑。

當年12月，尹錫悅突然透過電視向全國發表夜間講話，宣布緊急戒嚴。他表示，因國內反對派控制國會，透過與北韓有關的反國家行為「癱瘓政府」，戒嚴是為了剷除親北韓勢力，守護自由憲政體制。

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但戒嚴只持續大約6個小時，國會議員連夜趕赴國會議事堂，在緊急會議中駁回戒嚴。在接下來幾個月內，尹錫悅遭到彈劾、罷免，並因發動戒嚴所遭受的一系列指控受審。尹錫悅涉嫌於2024年10月下令以軍用無人機入侵北韓，正面臨另一場審判。

韓聯社報導，尹錫悅涉嫌為了替實施緊急戒嚴找理由，故意刺激北韓。特檢組則認為，無人機在平壤附近地區墜落，導致韓軍作戰和戰力等軍事機密外洩，尹錫悅等人一般利敵罪名成立。特檢組在該案中求刑30年。

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