尹錫悅庭審揭「宣布戒嚴」關鍵原因 心疼士兵吃不起炸雞

南韓前總統尹錫悅在去年12月宣布戒嚴，引發一系列動盪。圖／翻攝自尹錫悅臉書

南韓前總統尹錫悅在去年12月宣布戒嚴，引發一系列動盪，日前他在首爾中央地方法院出庭時，再次主張國會削減軍費預算，是其於2024年12月3日宣布實施緊急戒嚴令的重要原因之一，並稱國會「有選擇性地削減了原本用於改善基層士兵待遇、甚至是連買炸雞的經費」。

根據《韓聯社》報導，首爾中央地方法院刑事合議第25庭22日當天就尹錫悅涉嫌領導內亂罪進行第36次庭審，前陸軍參謀長朴安洙以證人身分出庭作證。尹錫悅在對朴安洙的詢問過程中，多次提及當時的軍費預算削減問題，並強調這並非單純的士氣議題，而是攸關國家安全的「核心問題」。

廣告 廣告

尹錫悅表示，他在走訪前線部隊時，曾聽到士兵反映排長待遇不足，導致部隊士氣低落、執勤意願下降。他稱，政府已向國會提交相關預算，但因涉及人員與基層士氣等問題，最終仍遭刪減。

尹錫悅進一步舉例稱，自己曾與基層士官及其家屬一同用餐，聽到許多關於預算不足的抱怨，「士官長負責管理整個排，就算只是想為士兵買炸雞，也需要經費」，但相關預算卻被逐項削減。他還提到，部分基層部隊營舍已有40多年歷史，水管鏽蝕，無論是修繕經費或搬遷補助，只要提出預算申請，往往都遭刪除。

在尹錫悅發言期間，審判長多次打斷，要求其提問應聚焦於「親眼所見或親耳所聞的事實」。對此，尹錫悅回應稱，這些問題與宣布戒嚴的背景和動機密切相關，因此有必要在庭上說明。證人朴安洙則回應表示，他當時確實認為預算削減不只是士氣問題，而是涉及國防根基，並稱預算遭刪後，「部隊士氣明顯一落千丈」。

尹錫悅過去在多個場合，包括彈劾審判期間，反覆將共同民主黨削減軍費預算，作為其宣布戒嚴的理由之一。今年2月25日，他在憲法法院彈劾案最終陳述中也指出，在野黨削減指揮偵察、戰術數據鏈、遠程艦空導彈等多項核心國防項目預算，導致軍隊戰力受損。

不過國防採辦計畫管理局（DAPA）隨後反駁相關說法，表示上述預算調整是在國會國防委員會層級，綜合考量國防財政狀況與項目推進環境後所作出的決定，並非單方面、任意削減。

此外，負責調查緊急戒嚴事件的特別檢察組已於去年12月15日公布最終調查結果，對包括尹錫悅在內的24人提起公訴。調查指出，尹錫悅於2024年12月3日晚以「清除親北勢力」為由宣布緊急戒嚴，隔日凌晨國會即通過解除戒嚴決議，其後尹錫悅相繼遭停職、拘捕、彈劾並最終被罷免。



回到原文

更多鏡報報導

4歲女童全身起紅疹驗出梅毒！竟是奶奶日常「疼孫舉動」惹禍

中國妹子網戀失敗 在飲料店崩潰嘶喊、脫衣繞街！鄉民嚇瘋

星巴克營收下滑 咖啡不再賺錢？宣布跨界時尚美妝產業