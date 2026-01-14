尹錫悅戒嚴主導內亂被求處死刑 鄭麗文：擔心賴清德複製同樣手法

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

2024年12月3日發動全國戒嚴令的前南韓總統尹錫悅，被控主導內亂，破壞憲政秩序，13日晚遭特別檢查組檢察官向法院求處死刑。國民黨主席鄭麗文今（13）日在中常會發表談話時表示，她擔心賴清德民意支持度長期低迷，會不會挺而走險，複製尹錫悅的路線，製造兩岸兵凶戰危，進行各種挑釁，用一模一樣的手法剝奪台灣民主政治與選舉？

國民黨主席鄭麗文擔心，總統賴清德民意支持度長期低迷，會不會挺而走險，複製南韓前總統尹錫悅宣布戒嚴的路線。（圖／翻攝畫面）

鄭麗文表示，尹錫悅被求處死刑的原因大家都清楚，就是發動戒嚴，這就發生在鄰國的南韓。當初尹錫悅發動戒嚴的理由，就是因為國會屢屢擋下總預算，癱瘓中央政府，鄭麗文也示意坐在一旁的國民黨團總召兼政策會執行長傅崐萁說，「有沒有感覺很熟悉？」

廣告 廣告

鄭麗文也說，更像的在後面，那就是尹錫悅認為韓國在野黨是親北韓勢力，破壞南韓的自由民主，是反國家勢力，因此宣布戒嚴，這跟台灣如出一轍，讓她驚心動魄，打了好幾個寒顫。

鄭麗文質疑，賴清德總統上任以來一直說國會杯葛政府，給在野黨扣紅帽子，在台灣就說是親共勢力，當初民進黨黨團發文公開支持南韓戒嚴行動，這甚至南韓民眾都受不了，剛好暴露出民進黨心中所想，如此類似相同主張。

鄭麗文強調，南韓法院都已揭露，尹錫悅發動戒嚴，甚至還教唆南韓軍方挑釁北韓，造成兩韓軍事衝突與矛盾。按照賴總統的性格如此偏執，她對此憂心忡忡，接下來兩三年非常關鍵，台灣是不是能透過民主制度政黨輪替，她很擔心賴清德會用一模一樣的手法，在台灣會不會複製尹錫悅總統的路線，為什麼要一直造成兩岸的兵兇戰危？看到南韓怵目驚心的前例，所以覺得這不是不可能。

鄭麗文也強調，身為國會的最大在野黨，不只是要守護台灣的台海和平，在每一天都看到執政黨沒收我們的民主機制、打擊國會運作，不斷無限上綱危害我們的國家安全，在內部製造敵人，賣芒果乾。讓她非常的敬佩 兩大在野黨的黨團，尤其是國民黨團在傅崐萁領導下，過去一年分分秒秒都在備戰。如果不是當時南韓在野黨爬窗進國會擋下戒嚴法案，歷史完全改寫，今天的南韓總統在當時是在野黨領袖，就有可能是階下囚。

鄭麗文說，民主一夕間化為烏有，不是危言聳聽。今天她其實很痛苦，也很遺憾，因為她不想發動對總統的彈劾案，但在面對憲法尊嚴運作的大是大非之下，沒有逃避的空間，必須站在捍衛中華民國的這一邊，進行所有一切憲法賦予的權利與手段。雖然賴清德輕挑的說，那是在野黨在浪費時間。

鄭麗文批評，賴造成憲政僵局，國家嚴重對立，對於國會通過的法案不副署、不執行，對軍公教警消不照顧且污衊，不思解套總預算無法審查，只帶著內閣民粹動員，反而強化內部動亂，如此不負責任，沒有良心的領導人，在野黨會持續每一步，規矩嚴肅的進行彈劾總統的所有程序。



更多FTNN新聞網報導

國民黨文傳會副主委林益諄傳吼人、摔東西還與媒體打架 鄭麗文新媒體團隊能力受質疑

高鐵延伸到宜蘭將核定 李鴻源提醒「雪隧讓物價、房價漲」宜蘭人會受惠嗎？

觀察／賴瑞隆險勝邱議瑩邁英系恐轉消極 柯志恩將迎來五五波開局？

