尹錫悅戒嚴案涉內亂「被求死刑」 19日宣判全程直播

南韓前總統尹錫悅。（圖／達志／美聯社）

南韓前總統尹錫悅因2024年12月3日突發「閃電戒嚴」，涉嫌觸犯內亂罪及多項重罪。針對該案，南韓特別檢察組向法院求處死刑，稱其為「違憲叛國的主謀」，必須以最嚴厲的方式懲戒。而南韓法院今（11）日宣布，同意一審宣判進行現場轉播，直播將於19日下午正式登場。

尹錫悅2024年底宣布緊急戒嚴，因此遭控「內亂首謀」等罪名，相關案件一審宣判將於本月19日下午3時（台灣時間19日下午2時）舉行，法院決定全程電視直播。這將是尹錫悅第二次宣判過程對外公開轉播。

根據《韓聯社》報導，首爾中央地方法院刑事合議第25庭11日表示，已批准電視台提出的宣判庭審直播申請。依據法院決定，宣判當天將由法院自有設備拍攝庭內畫面，並即時提供給各家媒體播放。不過法院也指出，基於技術因素，轉播過程可能出現部分延遲。

尹錫悅上月16日才因涉嫌妨礙高級公職人員犯罪調查處（公搜處）逮捕，被判處有期徒刑5年，當時宣判過程亦曾進行直播。

報導調查指出，南韓歷來亦有前總統宣判公開轉播的先例，包含2018年4月朴槿惠因「閨蜜干政」案宣判過程獲准直播，同年7月國家情報院特別活動費案，以及10月李明博涉貪與賄賂案宣判，也均曾對外直播。

此次為戒嚴相關案件中，第五次進行宣判轉播。除尹錫悅涉妨礙逮捕案外，上月21日前國務總理韓悳洙涉「內亂重要任務從事」案，以及28日尹錫悅夫人金建希涉統一教收賄案的一審宣判，也都曾公開轉播。此外，前行政安全部長李祥敏涉內亂重要任務從事等罪名的一審宣判，預定12日進行直播。

本月19日的宣判庭審中，除尹錫悅外，還將一併對7名軍警高層人員作出一審判決，包括前國防部長金容鉉、前國軍情報司令官盧相源、前警察廳長趙志浩、前首爾警察廳長金奉植等人。

此前，特別檢察官趙恩錫率領的專案小組已對尹錫悅求處法定最高刑「死刑」。對於被控「內亂重要任務從事」的前國防部長金容鉉，檢方求處無期徒刑；對前情報司令官盧相源求刑30年。另對前警察廳長趙志浩求刑20年，對前首爾警察廳長金奉植求刑15年。

根據檢方指控，尹錫悅涉嫌與前國防部長等人共謀，在並無戰時、事變或類似國家緊急狀態徵兆的情況下，違憲違法宣布緊急戒嚴，意圖擾亂憲政秩序並引發暴動。

此外，尹錫悅還被控動員戒嚴部隊與警方封鎖國會，阻止國會表決解除戒嚴；並企圖逮捕與拘禁時任國會議長禹元植、現任總統李在明（時任共同民主黨代表）、前國民力量黨代表韓東勳，以及中央選舉管理委員會相關人員。

