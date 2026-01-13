尹錫悅戒嚴涉內亂罪 韓檢向法院求處死刑

▲韓國前總統尹錫悅。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 韓國前總統尹錫悅因在2024年底突宣布「戒嚴令」，被控涉嫌主導內亂，1月陸續進行一審結案庭審。特別檢察官13日在法庭上，正式對尹錫悅求處死刑。

根據韓聯社報導，1月13日，在首爾瑞草區的首爾中央地方法院，尹錫悅出席涉嫌帶頭發動內亂案一審的結案庭審。特檢組指出，尹錫悅緊急戒嚴事件，破壞了憲法及國民自由，本質上侵害了國家安全與國民生存。從其目的、手段與執行手法來看，具有反國家的內亂活動的性質。

韓國檢方指出，尹錫悅動用軍隊闖入國會，企圖對媒體機構斷電斷水等行為，是憲政史上罕見的重大破壞憲法事件。

特檢組指出，尹錫悅當時宣稱宣布戒嚴是為了掃蕩反國家勢力，現在誰才是真正的反國家勢力已相當明顯。且尹錫悅絲毫沒有反省，

由於尹錫悅涉嫌觸犯「內亂罪」，韓國檢方13日要求法院以「內亂頭目」嫌疑，判處尹錫悅死刑。

