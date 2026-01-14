尹錫悅戒嚴遭求處極刑 柯志恩嚴正喊話綠營

立委柯志恩表示，媒體報導南韓前總統尹錫悅因宣布戒嚴，被檢方以「內亂首謀」求處極刑。這不只是南韓的司法案件，更是對所有民主制度的嚴峻警示。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

國民黨立委柯志恩十四日表示，媒體報導南韓前總統尹錫悅因宣布戒嚴，被檢方以「內亂首謀」求處極刑。這不只是南韓的司法案件，更是對所有民主制度的嚴峻警示。

柯志恩認為，民主國家的掌權者，首要課題從來不是如何「更有效率地使用權力」，而是如何自我節制。任何以「緊急狀態」或「國家安全」為名的戒嚴或緊急命令，都必須受到嚴格的法律限制與國會監督。即使權力再大、民意支持再高，領導人也都沒有凌駕憲政的特權。

廣告 廣告

她指出，尹錫悅宣布戒嚴的理由是：指控在野黨「阻擋預算與法案、癱瘓國政、危害憲政秩序」，聲稱國安遭北韓滲透、司法和行政無法有效運作等。這些說法對比近年民進黨對在野黨的批判，是否有「複製貼上」之感？

柯志恩說，民主制度下在野黨的監督、杯葛，甚至抗爭都是常態，民進黨從黨外街頭運動起家，也走過長期抗爭之途，更應深刻理解在野之角色，以及民主成果的得之不易。

她進一步說，然而，不幸的是，全面執政的民進黨，不僅權力腐化速度驚人，還背離從政初心，離民意愈來愈遠，甚至在言行和思維上，一步步向專制靠攏。

柯志恩奉勸賴總統，若仍抱持桀驁固執的心態，不願恪守憲政法制，任何以「國安」包裝擴權野心的恣意作為，都可能在瞬間讓台灣民主退回威權。

柯志恩提到，當國際譴責尹錫悅之際，民進黨黨團小編發文力挺戒嚴，遭南韓網友痛罵「噁心的蟾蜍」、「原來有比尹錫悅更爛的政府」。事後雖然刪文、否認，但傷害已然造成，不僅讓台灣形象蒙羞，也令人質疑：這種逆風狂言，究竟只是小編失言，還是執政者內心真正的權力想像？

柯志恩強調，無論尹錫悅最終下場如何，都已嚴正警告所有民主國家的統治者，民主真正的敵人，往往不是反對黨，而是統治者對權力的心魔。