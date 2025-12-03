尹錫悅戒嚴風波今1週年！李在明：南韓人應得「諾貝爾和平獎」

南韓前總統尹錫悅去年突宣布戒嚴，引發政治動盪黯然下台，今屆滿1週年，現任總統李在明今發表談話強調，這起事件是「足以載入世界民主主義史冊的重大事件」，並稱南韓人民「有充分資格獲得諾貝爾和平獎」。

《韓聯社》報導，李在明今發表「光之革命1週年對國民特別聲明」，他表示，南韓民眾以和平方式克服「世界史上罕見的民主危機」，展現非凡的公民力量，「非法戒嚴被擊退、不義的權力被推翻，這將長久留名。能以和平方式克服前所未有民主危機的大韓民國國民，確有資格獲得諾貝爾和平獎。」

李在明指出，事件反而向世界證明南韓民主的恢復力，「他們極不義，但我們的人民無比正義。」李在明讚揚，當時國民不是以暴力，而是以舞蹈、歌聲改寫危局，把「非法親衛隊式政變引爆的最壞時刻，轉變成最好的時刻。」

他並宣布，為紀念人民的勇氣與行動，政府將把12月3日定為「國民主權日」。同時，李在明強調，為私利破壞憲政秩序、甚至企圖引發戰爭的行為「必須受到審判」。他指出，為打造一個「再也無人敢夢想政變、無人能威脅主權之光」的國家，「正義的統合」是必要條件。

