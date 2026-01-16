即時中心／林韋慈報導

據南韓媒體今（16）日報導，南韓前總統尹錫悅於2024年底宣布戒嚴後所涉刑案，一審判決今日出爐。法院認定，他涉及偽造戒嚴令官方文件、下令刪除秘密通訊紀錄，以及妨礙執法人員執行逮捕令等多項罪名，均判定有罪。首場判決結果出爐，為5年有期徒刑。

尹錫悅於2024年底宣布南韓實施戒嚴，隔年即遭南韓公搜處逮捕。在執法過程中，他還試圖阻止逮捕行動，戒嚴解除後更被查出涉嫌偽造戒嚴相關公文。首爾中央地方法院今日就此案宣判，判處尹錫悅有期徒刑5年，這也是其所涉多起刑案中的首宗判決。

廣告 廣告

根據韓媒《中央日報》報導，檢方指控尹錫悅涉犯特殊妨害公務罪、濫用職權罪及偽造文書罪等，原求處有期徒刑10年。首爾中央地方法院於當地時間下午2時開庭審理，並全程透過電視直播，最終判處5年有期徒刑。檢方指出，2025年1月3日公搜處執行逮捕時，尹錫悅動員總統府警護處人員阻撓執法，構成特殊妨害公務罪，並於同年7月遭特別檢察組起訴。

此外，法院認定，尹錫悅在宣布戒嚴時濫用職權，僅召集部分國務委員召開國務會議，導致多達9名國務委員未能行使對戒嚴的審議權；在國會解除戒嚴後，又製作虛假的戒嚴公文，涉及偽造公文罪。

之後，尹錫悅還須就其餘7起案件持續受審，其中最受關注的內亂罪案件，預計將於2月19日進行一審宣判。南韓檢方已於1月13日就該案向法院求處死刑。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／尹錫悅戒嚴首案判決出爐！一審有期徒刑5年 尚有7案待審

更多民視新聞報導

台美關稅比照日韓降至15% 蕭美琴：感謝鄭麗君卓越統籌

台股價量齊揚！收盤大漲近6百點再創高 台積電收1740元新天價

吃自助餐？藍白放行TPASS等共718億新興預算 逕付二讀

