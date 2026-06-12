尹錫悅指派無人機闖北韓邊境 遭法院判30年刑期

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記者潘紀加／綜合報導

南韓前總統尹錫悅本月12日遭法院宣判30年刑期，涉嫌指示軍方派無人機闖北韓邊境、蓄意製造戒嚴理由，構成一般利敵罪與濫用職權妨害權利行使罪；對此，尹錫悅的律師團隊反駁，這是為應對北韓空飄氣球挑釁，與當年宣布戒嚴無關。

南韓「韓聯社」報導，首爾中央地方法院刑事審判第36合議庭12日開庭，認定尹錫悅2024年10月涉嫌指示軍方派無人機闖北韓邊境，藉此對北韓進行軍事挑釁、蓄意製造其同年12月實施戒嚴理由，不僅引發國家安全危機、增加國民和軍隊人身與財產安全風險，同時也妨礙本應在緊急情況下立即投入的軍事力量、導致軍事機密暴露於北韓等情況，損害軍事利益，且此舉「帶有與國家安全保障或國土防衛無關的私人目的」，因此宣判一般利敵罪及濫用職權妨害權利行使罪成立，一審判處30年刑期。

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報導還說，與尹錫悅一同受審的前國防部長金龍顯與前防諜司令官呂寅兄，則分別被判處有期徒刑30年和15年。

相關報導指出，尹錫悅的律師團隊表示將提出上訴，並強調當年無人機行動未經由尹錫悅事先下令或事後批准，且該行動目的在於針對北韓向南北韓邊境投放「垃圾氣球」做出回應，屬於合法自衛行為；而尹錫悅宣布戒嚴是基於維護國家利益考量，與這項無人機行動無關。

南韓法院以尹錫悅涉嫌指示派無人機闖北韓邊境、蓄意製造戒嚴理由，判處其30年刑期。圖為他先前出庭。（達志影像／美聯社資料照片）