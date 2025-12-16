尹錫悅昔嗆「武力消除反對派」 王鴻薇：有沒有很熟悉？

南韓特檢組指出，前總統尹錫悅宣布戒嚴的目的是以武力掌控立法權和司法權，從而壟斷並維持權力。（路透）

南韓內亂特別檢察小組15日公布調查結果，指前總統尹錫悅早在2023年就籌備戒嚴，曾喊「我有非常大權，即便被槍殺也要全都清除！」藍委王鴻薇質疑，尹錫悅挑釁北韓，有如南韓版抗中保台，對照民進黨曾發挺戒嚴文，加上閣揆不副署傷害民主，讓人細思極恐。

根據《韓聯社》報導，特檢組指出，尹曾多次將政治反對勢力視為「違反自由與法治的反國家勢力」。

王鴻薇16日發文提到，檢察官指控尹錫悅早在下令戒嚴的一年前，就開始預做各種準備，甚至企圖挑釁北韓、誘使對方開戰，讓自己取得戒嚴的正當性，但是因為北韓當時沒有回應，而宣告破局。特偵組也強調，尹錫悅從就任南韓總統起便對取得「非常大權」抱有強烈慾望。企圖以武力消除政治反對勢力，建立行政、立法、司法、軍事一把抓的獨裁體制。

廣告 廣告

王鴻薇指出，尹錫悅早在2022年11月25日與國民力量黨領導層的晚宴上就曾表示「我有非常大權，即便被槍殺也要全都清除」。目前尹錫悅已經入獄，面臨內亂罪庭審，但他至今仍否認有不法行為，辯稱一切都是為了反擊試圖癱瘓政府的親北韓勢力。「有沒有很熟悉？」

圖為立法院民進黨團已刪除的疑似挺戒嚴文，有人認為發文風格語氣極為神似綠委沈伯洋。（截圖自Threads）

王鴻薇直呼：好一個韓國版的抗中保台！挑釁北韓的尹錫悅戒嚴真相，讓身在台灣的我們不寒而慄，包括第一時間力挺的民進黨立法院黨團，與賴上任一意孤行，一再挑釁升高台海衝突的發言，還公然支持行政權進行違憲傷害民主憲政做法，確實讓人細思極恐。

【看原文連結】