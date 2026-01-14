尹錫悅最終辯論「搬孟德斯鳩、希特勒」 遭檢方求死瞬間竟咧嘴笑了

2026年1月13日，南韓首爾街頭，一名婦女舉著印有前總統尹錫悅的牌子，等待他抵達法庭，進行內亂審判的最後辯論。路透社資料照



據南韓媒體今天（1/14）報導，南韓前總統尹錫悅因內亂案受審，在昨天的最後一場庭審上，辯方律師搬出法國哲學家孟德斯鳩的理論，強調三權分立之下，行政權的戒嚴令不受司法審查，並提到為了防範納粹德國領袖希特勒的歷史，尹錫悅透過戒嚴發動「防禦性民主」，不過，檢方嚴厲駁斥這些主張，並求處最嚴厲的刑罰「死刑」，尹錫悅聽到檢方求刑的瞬間，竟咧嘴冷笑。

據《朝鮮日報》與《東亞日報》報導，2024年12月3日，時任南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，引發社會動盪，憲政秩序受到破壞，昨天舉行最後一場庭審，也是尹錫悅最後辯護機會，此外，負責調查「內亂案」的特檢組，對於內亂主謀尹錫悅的求刑輕重，更受到外界關注。

尹錫悅的辯護團隊，在最終庭審中援引孟德斯鳩的理論，孟德斯鳩是提出三權分立（行政權、立法權與司法權）的法國哲學家，辯方律師強調，從三權分立的憲法概念來看，尹錫悅宣布緊急戒嚴的決定，屬於「高度政治判斷」，原則上不受司法審查。

辯方律師說明，像是南韓前總統盧武鉉曾下令，派出部隊前往伊拉克，或是前總統朴槿惠曾下令，全面中斷運作北韓、南韓共同投資的開城工業區，又如同美國總統川普，曾因試圖推翻2020年大選結果，面臨刑事指控，美國最高法院認為「總統公務行為享豁免權」，將案件發回下級法院重審，這些都是「不受司法審查的統治行為」，如果總統無法享有這種豁免權，將嚴重削弱總統職權。

2026年1月13日，首爾中央地方法院外，前總統尹錫悅的支持者舉著標語牌。美聯社資料照

尹錫悅的辯護團隊，還提到多位知名獨裁者，包括納粹德國領袖希特勒（Adolf Hitler）、委內瑞拉前總統查維茲（Hugo Chávez）等人，指出這些人透過民主程序，取得人民壓倒性的支持，卻在獲得權力之後，反過來破壞民主主義，戒嚴當時的在野陣營，無差別刪減預算、全面否定政府施政，尹錫悅宣布戒嚴，就是為了守護自由民主的憲政秩序，不得不發動「防禦性民主」。

調查內亂案的特檢組，嚴正反駁辯方主張，強調這起緊急戒嚴事件，拋棄守護憲法及國民自由的職責，從本質上侵害國家安全與國民生存，是憲政史上罕見、由「反國家勢力」造成的重大毀憲事件，並對尹錫悅求處內亂罪的最嚴厲刑罰，也就是死刑。

值得注意的是，尹錫悅在庭上聽到檢方求處死刑的瞬間，竟咧嘴冷笑，反應耐人尋味，而在旁聽席當中，有尹錫悅的支持者破口大罵，也有其他人大笑出聲。

