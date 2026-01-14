尹錫悅會遭法院判死嗎？ 專家稱「機率不高」原因曝

2025年9月26日，南韓前總統尹錫悅出席內亂罪調查庭。路透社



涉「內亂首謀罪」的南韓前總統尹錫悅，昨天（1/13）遭檢方求處死刑，預定下月19日一審宣判。中國媒體訪問研究南韓學者都認為可能性不高，有學者說與曾涉內亂一審遭判死刑的前總統全斗煥相較，尹錫悅的內亂罪既未伴隨暴亂也無流血；且內亂有政治屬性，本案涉政治鬥爭，重判死刑恐傷司法獨立性，引發更劇烈社會撕裂。

中國媒體澎湃新聞就尹錫悅會不會被判死刑訪問多名專家，上海市朝鮮半島研究會副會長、上海對外經貿大學朝鮮半島研究中心主任詹德斌表示，檢方作出死刑求刑，一大考慮或許是政治因素，內亂特檢是李在明上台後任命的，進步派厭惡此戒嚴，政治性因素不可避免。

詹德斌也說，檢方可能想通過最高量刑，警告之後領導人勿重蹈覆轍。

2026年1月13日，南韓前總統尹錫悅出庭期間，支持者在首爾法院外呼口號相挺。路透社

吉林大學東北亞研究中心教授、朝鮮韓國研究所副所長王簫軻，接受澎湃新聞訪問表示，檢方求刑主要基於尹錫悅的強硬對抗態度，法院應不會判死。

王簫軻說檢方求處死刑會進一步加劇南韓政黨對立和社會撕裂。尹錫悅所屬政黨「國民力量」會動員保守輿論，猛烈攻擊執政黨，指控李在明政府司法迫害。

王簫軻也指出南韓這些年一直去死刑化，就算是惡劣的刑事犯罪也很少判死，且內亂案具政治屬性，在他國一般也不輕易判死，本案還涉政黨政治鬥爭，判死影響太大，司法獨立性會遭質疑。

2026年1月13日，南韓前總統尹錫悅出庭期間，支持者在首爾法院外呼口號相挺。路透社

遼寧大學法學院講師、遼寧省法學會憲法行政法學研究會秘書長樸大憲表示，尹錫悅的犯行符合內亂罪的主要構成要件，因他是實施內亂首謀，檢方量刑可在死刑、無期徒刑或者無期監禁3者間裁量，檢方量刑意見僅作為法院判決參考，並代表尹錫悅遭判死概率增加。

樸大憲也指出，檢方和法院在考慮量刑時會參考前總統全斗煥和盧泰愚案例。1996年檢方對以涉嫌內亂首謀、內亂目的殺人等罪名被起訴的全斗煥求處死刑，一審判死、二審判無期徒刑，審維持二審判決。全斗煥之後獲特赦。

雖然「共同民主黨」黨魁鄭清來上週五（1/9）表示「尹錫悅犯下了不亞於全斗煥的內亂罪行」，但樸大憲說對比全斗煥和尹錫悅的內亂罪，前者除內亂罪，還有屬重罪的軍事叛亂罪、策劃叛亂罪等，且犯案期間伴隨暴動、涉及人命；尹錫悅所涉諸罪最重就是內亂罪，且未發生流血衝突。

2026年1月13日，南韓前總統尹錫悅出庭期間，支持者在首爾法院外呼口號相挺。路透社

