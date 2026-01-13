尹錫悅案結辯！內亂首謀求處死刑 南韓檢方：破壞憲政秩序，應處極刑

國際中心／程正邦報導

南韓憲政史迎來了最沉重的一刻。首爾中央地方法院於今（13）日對前總統尹錫悅涉嫌發動「內亂罪」一案進行最終結案庭審。負責調查此案的獨立檢察組在庭上慷慨陳詞，直指尹錫悅於 2024 年底違憲宣布緊急戒嚴，嚴重破壞南韓民主法治，正式向法院求處「死刑」。這是自 1996 年前總統全斗煥案以來，南韓檢方時隔 30 年再次對前國家元首祭出死刑求刑。

內亂首謀指控：檢方不留情面

根據 13 日的庭審紀實，檢察官在最終意見中強調，尹錫悅身為總統卻帶頭違反憲法，利用軍事武力試圖癱瘓國會，屬於「內亂罪」的頭目。檢方認為，被告在審理過程中毫無悔意，甚至將責任推卸給下屬，為了重建憲法威信並嚴懲危害民主的行為，唯有死刑才能彰顯正義。除了尹錫悅外，同案被告前國防部長金龍顯則被求處無期徒刑。

南韓右翼組織與民眾本月上街支持尹錫悅與悼念柯克。（圖／翻攝自X平台 @VelvetMirae）

法定刑僅三種：尹錫悅面臨生命抉擇

根據南韓刑法，針對「內亂首謀」的刑責極為嚴苛，法定刑僅有死刑、無期徒刑與不得假釋的終身監禁三種選項。檢方此次選擇求處極刑，反映出南韓司法界對 2024 年 12 月 3 日那夜「戒嚴之亂」的嚴厲審視。儘管南韓自 1997 年後便未曾執行過死刑，屬於「名義上的廢死國家」，但此求刑的象徵意義極大，預示著尹錫悅餘生恐將與鐵窗為伍。

辯方反擊：自比「伽利略」遭打臉

面對檢方的重刑要求，尹錫悅的辯護團隊則在庭上展開戲劇性的防禦。辯護律師甚至將尹錫悅比作歷史上受迫害的科學家伽利略（Galileo Galilei），宣稱「多數人的意見並不代表真理」，試圖將戒嚴行為美化為「為了國家穩定」的孤高決定。然而，此番言論在南韓社會與國會間引發輿論反彈，多數意見認為此種比喻極其不當。

二月宣判：南韓民主的終極判決

隨著今日結辯結束，法院將進入最後評議階段。外界普遍預計，一審判決結果最快將於 2026 年 2 月公布。由於尹錫悅目前仍面臨多項濫權與干預軍檢的起訴，此案的走向不僅決定其個人生死，更將成為南韓民主韌性的重要試金石。

