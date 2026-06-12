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南韓前總統尹錫悅因派遣軍用無人機進入北朝鮮，企圖製造戰爭假象以合理化其戒嚴令，週五遭首爾地方法院判處30年有期徒刑。這項判決是在他因內亂罪被判處終身監禁後，法律責任的進一步追究。

南韓前總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）因在任內派遣軍用無人機進入北朝鮮，引發兩韓局勢高度緊張，首爾中央地方法院於週五判處其30年有期徒刑。檢方指控，尹錫悅此舉是為了製造「戰時狀態」的假象，藉此為他於2024年宣布的戒嚴令尋求正當性。

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根據法新社（AFP）報導，這批無人機於2024年10月飛入北朝鮮領空，平壤當局聲稱無人機散發了政治宣傳單，導致雙方軍事對峙升級。檢方指出，尹錫悅試圖透過無人機行動破壞國家安全，甚至在無人機墜毀後導致軍事能力等機密外洩。此前，尹錫悅已因發動內亂、企圖癱瘓國會，於今年2月被判處終身監禁。

尹錫悅的法律團隊則全盤否認指控，強調無人機行動是為了應對北朝鮮當時發送的「垃圾氣球」，屬於正當防衛，與戒嚴令無關，並批評檢方的指控是「虛構的小說」。尹錫悅目前仍在獄中服刑，並對先前的內亂罪判決提出上訴，堅稱當時宣布戒嚴是「為了國家利益」。

這起無人機事件至今仍是兩韓關係的導火線。現任總統李再明（Lee Jae Myung）今年初曾對政府官員派遣無人機進入北朝鮮表示遺憾，雖然金正恩的胞妹金與正一度稱此為「明智之舉」，但隨著北朝鮮再度將南韓定義為「最敵對國家」，雙方和解的希望已逐漸破滅。

原文出處：尹錫悅派無人機挑釁北朝鮮！南韓法院判處30年徒刑

本文由AI協作，經編輯審核後發布