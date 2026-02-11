尹錫悅涉內亂罪遭求處死刑 一審宣判將於19日「全程現場轉播」

南韓前總統尹錫悅（윤석열）2024年底突襲發布戒嚴令，被彈劾後遭「內亂罪」起訴，上月13日南韓特檢團隊求處死刑。根據《韓聯社》報導，首爾中央地方法院將於當地時間19日下午3時進行一審宣判，並同意媒體進行全程轉播。

這將是尹錫悅第二度在宣判時被直播，他上月16日因涉妨礙高位公職者犯罪調查處執行逮捕而被判處有期徒刑5年，當時宣判過程也曾全程轉播。另外，尹錫悅的妻子金建希（김건희）涉統一教金品收受等案件的一審宣判，也曾進行轉播。

首爾中央地方法院已接受本次媒體提出的轉播申請，宣判當天將由法院以自有設備拍攝法庭現場，再即時提供給媒體播出，不過受技術因素影響，畫面可能出現些微延遲。

尹錫悅遭指控與相關人士共謀，在無戰爭、事變或相當於國家緊急狀態徵兆的情況下，宣布違憲、違法的緊急戒嚴。檢方指出，他動員戒嚴軍與警方封鎖國會，企圖阻撓國會解除戒嚴；另被指控曾下令拘捕、拘禁南韓國會議長禹元植（우원식）、前執政黨代表韓東勳（한동훈）以及時任最大在野黨代表、現任總統李在明（이재명）等政界人士，還有中央選舉管理委員會職員等。

