尹錫悅涉內亂罪遭求處死刑 2.19一審宣判

2026.1.13，支持南韓前總統尹錫悅的民眾在首爾中央法院外示威。路透社



因2024年底戒嚴事件涉嫌犯下內亂罪的南韓前總統尹錫悅週二（1/13）被檢方求處死刑。南韓法院今日（1/14）凌晨宣布，將於下月19日進行一審宣判。

南韓韓聯社報導，首爾中央地方法院將於2月19日下午3時開庭，對尹錫悅和其他7名被控犯下內亂罪的7名前軍警領袖做出一審宣判。

在週二的結案庭審中，尹錫悅發表長達90分鐘的最後陳詞，重申自己無辜。他說：「總統行使憲法賦予的緊急權力來保護國家和維護憲法，不能被視為內部叛亂。」尹錫悅聲稱，宣布戒嚴是為了向人民表示，國家正處於緊急狀態，呼籲民眾挺身而出。他還說：「這不是壓迫人民的軍事獨裁，而是為了保護自由和主權，恢復憲法。」

檢方則是指控，尹錫悅宣布實施戒嚴，是本案首腦，動用本應只用於國家集體利益的資源，試圖透過掌控司法和立法機關來維持權力，罪行性質嚴重。

檢方除了對尹錫悅求處死刑，並對前國防部長金龍顯求處無期徒刑，指他在案中扮演關鍵角色，並參與執行戒嚴。至於前警察廳廳長趙智浩，檢方則建議判刑20年。

南韓自1997年12月至今未有再執行死刑，獲國際特赦組織列為實際廢除死刑國家。前總統全斗煥及金大中曾先後因內亂罪被判死刑，但其後都獲減刑及特赦，未曾執行。

