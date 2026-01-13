尹錫悅涉內亂罪 檢求處死刑

調查前年韓國緊急戒嚴事件的特檢組，13日晚間對指控為叛亂首領的前總統尹錫悅向法院具體求處死刑，特別檢察官朴億洙表示，「必須以比譴責全斗煥和盧泰愚更為嚴厲的力度，譴責那些破壞憲政秩序的精英階層的行為，以此表明大韓民國能夠捍衛自身的憲政秩序。」對此，韓國總統府青瓦臺發聲明表示，「相信司法機關會依法依規，秉持原則，並符合公眾期望作出判決。」

此外，該小組也對指控參與關鍵任務的前國防部長金龍顯求處無期徒刑、前國家警察廳長趙志浩求處20年有期徒刑。預計2月中宣判。

比全斗煥、盧泰愚懲處更嚴厲

根據《朝鮮日報》與《韓聯社》報導，首爾中央地方法院刑事合議25庭13日足足開了超過11個小時，到當地時間晚間9時後才有了結論。特檢組在結案公判中，請求判決尹錫悅死刑，負責對尹錫悅進行量刑的特別檢察官朴億洙表示：「我意識到必須判處更嚴厲的刑罰，才能防止悲劇重演。」並補充「絕對沒有理由減輕刑罰。」

當朴億洙要求判處死刑時，尹錫悅微微一笑，環顧四周，旁聽席頓時爆發出哄堂大笑，尹錫悅支持者更對著朴億洙破口大罵，稱他「瘋了」、「胡說八道」。

韓國過去僅有前總統全斗煥因1980年光州事件動用軍隊鎮壓市民示威，涉嫌內亂首謀罪而被求處死刑，尹錫悅成為第2位遭求處死刑的韓國前總統。不過，檢方求刑並非法官判決，尹若最終遭判處死刑，也可能不會執行，因為韓國自1997年以來已經沒有再執行過死刑。

檢控嚴重破壞憲法、犧牲國民

尹錫悅2024年12月3日晚宣布戒嚴，到昨遭求刑已過了406天。尹被控與金龍顯等人勾結，儘管在沒有戰爭、天災或類似國家緊急狀態的跡象，仍宣布違憲且違法的緊急戒嚴令，煽動騷亂。他們另還調動戒嚴部隊和警察封鎖國會，阻撓解除戒嚴，並試圖逮捕和拘留國會議長禹元植、時任共同民主黨黨魁李在明、前國民力量黨魁韓東勳及中央選舉管理委員會工作人員在內等重要人物。

朴億洙表示，「戒嚴事件實質上侵害了國家安全和人民生存，忽視了維護憲法和促進人民自由的責任。從其目的、手段和執行方式來看，它具有反國家行為的性質。」朴億洙批評這一事件「包括入侵國會和選舉管理委員會，以及試圖切斷報社的電力和供水，在憲政史上很難找到先例，是一起反國家勢力嚴重破壞憲法的事件。」他說，「前總統尹錫悅沒有反思他的行為是否嚴重侵害憲法秩序和民主，最大的受害者是那些為了保護憲法秩序和民主免受獨裁和威權主義侵害而犧牲自己的國民」。

他還指出，尹錫悅宣布戒嚴，目的是控制司法和立法機關，並長期掌權，而且因為他調動本應用於增進國家利益的資源，罪行十分嚴重。

從重起訴 韓國民眾反應兩極

針對尹錫悅被求處死刑一事，執政黨共同民主黨表示：「特檢組要求判處死刑，表明法律將對那些企圖破壞憲政秩序、顛覆人民主權的人予以最嚴厲的制裁，也是符合民意的合理判決。」國民力量方面早已預料會判處重刑，但有部分議員認為刑期過重。

韓國民眾反應兩極，有人支持判處死刑，認為韓國歷經全斗煥軍事政變後才建立起民主制度，尹錫悅發動戒嚴應該受到嚴厲懲罰；也有人批評量刑過度，並應繼續進行李在明涉嫌違反公職選舉法的審理程序。