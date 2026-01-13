尹錫悅涉內亂首謀罪遭求處死刑 當庭輕笑！審判日出爐

南韓前總統尹錫悅因涉嫌內亂首謀罪，昨（13日）出席一審結案辯論，檢方在長達約11小時審理後，正式求處死刑。（資料照／美聯社）





南韓前總統尹錫悅因涉嫌內亂首謀罪，昨（13日）出席一審結案辯論，檢方在長達約11小時審理後，正式求處死刑，而尹錫悅聽到被求處死刑後，竟笑了出來。這起案件的一審宣判，預計在2月19日下午舉行。

南韓前總統尹錫悅，法庭上笑著與律師交談，忽略審判長的呼喚。

審判長 vs. 韓前總統尹錫悅：「尹錫悅被告人，（是的...）」

涉嫌內亂首謀罪的尹錫悅，周二出席一審結案辯論，在長達約11小時的審理後，遭檢方正式求處死刑。

南韓TV CHOSUN記者：「在被求處死刑的瞬間，尹錫悅前總統微微一笑，觀眾席間則有一些，難聽的謾罵聲。」

內亂特別檢察團隊認為，宣布戒嚴背棄了維護憲法，包括封鎖國會，企圖逮捕政治人物，以及試圖切斷媒體水電，違反憲法。

儘管尹錫悅稱戒嚴，是為了根除反國家勢力，但檢方從戒嚴目的、手段，與方式來看，也指控尹錫悅戒嚴具反國家性質，因此向法院求處死刑，同時涉嫌參與內亂，重要任務的前國防部長金龍顯，則遭求處無期徒刑。

一審審判判決，將會在2月19日下午舉行。

