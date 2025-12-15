尹錫悅涉叛亂罪遭起訴 金建希飆夫：因為你毀了一切

南韓特檢組負責人趙恩錫（音譯）週一在記者會上宣布以叛亂罪起訴前總統尹錫悅。（圖／達志影像美聯社）

南韓特檢 偵辦前總統尹錫悅戒嚴令案，今天偵查終結，包括尹錫悅在內，一共有24人遭到起訴。檢方的起訴罪狀指出，尹錫悅為了整肅異己，想誘使北韓攻擊南韓，然後宣布戒嚴，已經涉及叛亂罪。另外檢方也透露，因為宣布戒嚴，第一夫人金建希跟他大吵一架。

南韓特檢組完成對前總統尹錫悅戒嚴令案的調查，正式以叛亂罪起訴尹錫悅在內的24人。根據特檢組的調查結果，尹錫悅為了整肅政治反對勢力，曾試圖透過軍事行動引誘北韓進行武力挑釁，以此作為宣布戒嚴的藉口。檢方指出，尹錫悅甚至表示願意冒被暗殺的風險，也要動用緊急權力剷除異己。此外，調查還揭露了尹錫悅與第一夫人金建希因戒嚴令事件發生激烈爭吵的內幕。

特檢組負責人趙恩錫在記者會上宣布，經過180天的調查，特檢組已對包括前總統尹錫悅和前國務總理兼總統職務代理韓悳洙在內的24人提起公訴。特檢組表示，尹錫悅和他的同夥為了製造宣布戒嚴的正當理由，曾透過非正常的軍事作戰，試圖誘引北韓進行武力挑釁，但因北韓沒有作出軍事回應而失敗。

調查發現，尹錫悅與前國防部長金龍顯早在2023年10月就開始策劃這一行動，甚至派遣無人機企圖引誘北韓發動攻擊，目的是要藉機宣布戒嚴，進而整肅政治異己。趙恩錫指出，尹錫悅曾表示，即使因此遭到暗殺，也會動用緊急權力，徹底剷除包括民主黨在內的政治反對勢力，以政變為由強行宣布戒嚴，目的是暫停國會權力。

關於第一夫人金建希的涉案情況，特檢組說明無法確認她有參與戒嚴計畫，也表示目前確認當天沒有她的相關行蹤記錄。然而，檢方在調查期間取得了金建希親信的陳述，指出在戒嚴令宣布時，金建希與尹錫悅發生了激烈爭吵，金建希甚至氣得痛罵：「我因為你毀了一切」。值得注意的是，尹錫悅被以叛亂罪起訴，如果罪名成立，最高可能被判處無期徒刑或死刑。這項調查結果引發了南韓社會的廣泛關注，也為南韓政治史上增添了一個重要的司法案件。

