尹錫悅涉妨害公務案判5年 法院：當總統更應守法

（中央社首爾16日綜合外電報導）韓國法院今天就前總統尹錫悅涉嫌妨害特殊公務執行、濫用職權妨害權利行使等罪名一案進行一審宣判，判處5年有期徒刑，並稱「身為總統，本應比任何人都更有義務維護法治秩序」。

韓國媒體報導，這是尹錫悅身陷8起刑事訴訟以來首個宣判的案件。路透社也提到，尹錫悅2024年12月短暫實施戒嚴後面臨內亂指控。獨立檢察組（獨檢組）指控他2025年1月在總統官邸設置障礙，試圖阻止檢調人員進入逮捕他。

韓國「中央日報」報導，首爾中央地方法院今天表示，戒嚴令作為行使國家緊急權力的措施，理應僅在極端例外情況下使用，否則可能引發全國性混亂，然而尹錫悅「史無前例地僅向他指定的部分國務委員發出通知，公然違反了憲法所規定的國務會議程序」。

法院也表示，「身為總統，本應比任何人都更有義務維護法治秩序」，但尹錫悅「表現出漠視程序性要件的態度，理應受到嚴厲譴責」。

韓聯社報導，尹錫悅將繼續就其餘7起案件受審，其中最關鍵的「內亂首謀罪」一審將於2月19日宣判，獨檢組本月13日求處死刑。（編譯：盧映孜）1150116