尹錫悅涉妨害執行拘留案一審判刑5年 法院：當總統更應守法

韓國前總統尹錫悅因去年妨礙調查人員試圖對他執行拘留，涉嫌妨害特殊公務執行、濫用職權妨害權利行使等罪名，16日一審，被判處5年有期徒刑。法院表示，「身為總統，本應比任何人都更有義務維護法治秩序」。

韓國前總統尹錫悅因去年妨礙調查人員試圖對他執行拘留在內的罪名，16日一審被判處5年有期徒刑。（Kim Hong-ji／Pool Photo／美聯社資料照）

路透社提到，尹錫悅2024年12月短暫實施戒嚴後面臨內亂指控。獨立檢察組（獨檢組）指控他2025年1月在總統官邸設置障礙，試圖阻止檢調人員進入逮捕他。

韓國《中央日報》報導，因涉嫌妨礙高級公職人員犯罪調查處（公調處）執行逮捕等罪名，首爾中央地方法院判處尹錫悅有期徒刑5年。這是尹錫悦所涉及的八起審判中，司法機關作出的第一個判決。

廣告 廣告

《中央日報》報導，首爾中央地方法院表示，戒嚴令作為行使國家緊急權力的措施，理應僅在極端例外情況下使用，否則可能引發全國性混亂，然而尹錫悅「史無前例地僅向他指定的部分國務委員發出通知，公然違反了憲法所規定的國務會議程序」。

法院也表示，「身為總統，本應比任何人都更有義務維護法治秩序」，但尹錫悅「表現出漠視程序性要件的態度，理應受到嚴厲譴責」。

韓聯社報導，尹錫悅將繼續就其餘7起案件受審，其中最關鍵的「內亂首謀罪」一審將於2月19日宣判，獨檢組本月13日求處死刑。

（責任主編：莊儱宇）