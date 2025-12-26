尹錫悅濫用總統權力破壞法治 檢控妨害執行公務求刑10年

南韓前總統尹錫悅（圖左）被控妨害執行公務罪，南韓檢方求處十年徒刑。

南韓「內亂特別檢察組」偵辦前總統尹錫悅內亂案，今天（26日）在首爾中央地方法院最後一次庭審中，指控尹錫悅涉嫌妨害司法與執行公務，嚴重濫用總統權力，求處十年徒刑。（葉柏毅報導）

南韓「內亂特檢組」指出，尹錫悅在宣布戒嚴時，只召集親近的國務委員，剝奪其他九名委員的審議與表決權；事後更製作虛假的戒嚴宣告文並銷毀公文，還指示刪除軍方加密通訊紀錄。檢方認為，尹錫悅涉嫌妨害執行公務，違法亂政，恣意妄為，已經嚴重破壞南韓法治。

檢方強調，尹錫悅的行為不僅損害了南韓憲政，同時也傷害了曾經支持他，選舉他當總統的支持者；並且在審判過程中，尹錫悅仍然堅稱戒嚴正當，未曾表達反省之意。特檢組呼籲法院必須判以重刑嚴懲，以防止掌握最高權力者，再度濫用職權，並且重建憲政秩序。

韓聯社報導，這是尹錫悅因戒嚴被控多項罪名當中，特檢組首度對特定罪名，也就是妨害司法與執行公務罪求刑。尹錫悅另外被控涉及三起刑事案件，而內亂案最快將在明年1月上旬完成審理，如果審理進度順利，尹錫悅內亂案的判決，可能在明年2月份出爐。