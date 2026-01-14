「尹錫悅玩過火」 蔡正元：民進黨最好照照鏡子

前南韓總統尹錫悅13日因戒嚴令一案遭檢察官求處死刑，他後續進行90分鐘最後陳述時敲桌、漲紅臉，強調從沒想過要獨裁治國及叛亂。（資料照／美聯社）

南韓檢方13日以內亂頭目嫌疑向法院求處前總統尹錫悅死刑，但大陸多名韓國研究專家表示，尹錫悅最終被判處死刑的可能性不高。前立委蔡正元直言，獨派不願放棄希望，想利用戒嚴消滅藍白，但應該照照尹錫悅這面鏡子，玩過火就是這樣。

「不只很像，簡直是亦步亦趨，完全是拷貝版！」蔡正元14日在《張雅婷辣晚報》節目表示，現在尹錫悅失敗了，民進黨從上到下噤聲不語，沒有人敢談尹錫悅，也沒有人聲援尹錫悅。

蔡正元提到，有很多獨派喊話：要勇敢，要戒嚴，就可以把藍白通通抓起來！他們以為台獨是這個世界的真理，不可挑戰？獨派自己騙自己，他們抱著一絲希望，認為阻礙台獨的就是藍白兩黨，但美國如果不同意你台獨，你獨得了才有鬼！這是很現實的問題。

蔡正元直言，大國可以干預台灣的內政，叫你編多少國防預算就編多少，叫你台積電搬到美國去就搬，這樣還想「獨立」？不是很好笑？連一點點自己作主的權力跟能力都沒有。民進黨拿大國沒辦法，就想先把藍白消滅，結果大罷免輸得一塌糊塗，這個臉往哪邊擺？

蔡正元指出，尹錫悅想弄個東西讓北韓生氣，以便北韓做出動作、看似要打南韓，這叫外患罪不是嗎？還是內亂罪？都可以成立。

蔡正元直呼，尹錫悅就是鏡子，玩過火就是這樣，民進黨最好自己照照鏡子。

