尹錫悅發動戒嚴滿1年 李在明宣布12/3為國民主權日

韓國總統李在明說道，「在革命的光明中誕生的國民主權政府，為表彰國民諸君的勇氣與行動，將指定12月3日為『國民主權日』。」

2024年12月3日深夜，當時的韓國總統尹錫悅主張，以共同民主黨為主的在野黨，已經成為受北韓影響的「反國家勢力」，而宣布緊急戒嚴，但國會隨即宣告戒嚴無效。緊接著除了追究官員責任，尹錫悅也先後在2025年1月與4月，遭到逮捕並被彈劾下台。

不過尹錫悅政府的惡夢還沒結束，包括他本人、他的太太金建希，戒嚴當時的國防部長金龍顯，還有20多名尹錫悅任內的政府官員遭到逮捕和起訴。

廣告 廣告

李在明表示，「嚴懲支持前政府政變者，才正要開始。」

韓國《朝鮮日報》的報導指出，執政黨內還傳出呼聲，認為尹錫悅所屬、目前為最大在野黨的國民力量黨，是共謀戒嚴的勢力，應該予以解散。

另外，韓國政府也在11月決定，凡是被認定與戒嚴共謀的公務人員，將被立案調查並予以處罰。有韓國媒體分析認為，這勢必激化政治對立，但政府方面並不打算改變作法。

倒是對於近來逐漸升溫的日本與中國對立，李在明3日稍晚在記者會上指出，應該尋找各方能和平共存的方法。

李在明說道，「在日本與中國的對峙中選邊站，會讓事態更加緊張。」

不過，李在明也表示，如果需要韓國在日中之間當個和事佬，韓國非常樂意。

更多公視新聞網報導

尹錫悅妻金建希遭起訴 首見南韓前總統夫婦同受審

尹錫悅時隔124天二度被捕 創南韓歷任總統首例

南韓前總統尹錫悅遭認定有滅證之虞 相隔124日再被法院逮捕

