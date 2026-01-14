尹錫悅發動戒嚴被韓國檢方求處死刑 鄭麗文憂：賴清德否鋌而走險複製路線？

中國國民黨黨主席鄭麗文。（圖／翻攝自中國國民黨Facebook直播）





2024年12月3日深夜，因當時韓國國會生態與當地政情因素，時任韓國總統尹錫悅突宣布戒嚴，並派遣軍隊封鎖國會，引發全球譁然並關切情勢發展。但尹錫悅此舉連執政黨自身都不挺，因此4日凌晨由在國會內的190名議員，全票通過解除戒嚴令的決議案，尹錫悅4日清晨也宣布解除戒嚴令，結束僅6小時的戒嚴令。近日南韓檢方針對此事以內亂罪起訴尹錫悅並求處死刑，尹錫悅也是繼全斗煥後，第2位被求處死刑的韓國元首。中國國民黨主席鄭麗文今（14）日主持常會時表示，當賴清德總統的民意支持度長期低迷，各種手法都無法翻盤，會不會鋌而走險、複製尹錫悅總統的路線？

鄭麗文批判，令人觸目驚心的是，尹錫悅發動戒嚴的理由，因為韓國在野黨在國會屢屢擋下預算，癱瘓中央政府。同時，他認為韓國在野黨是「親北韓」勢力，破壞了南韓的自由、民主，是反國家勢力，因此宣佈戒嚴，與台灣現在國會情勢幾乎如出一轍。

鄭麗文轟賴清德總統、民進黨政府上任以來都說國會在野黨擋預算、杯葛中央政府，天天給在野黨扣紅帽子。「南韓說在野黨是親北韓勢力，台灣民進黨說是親共勢力，一模一樣。」

鄭麗文指出，當時南韓發動戒嚴，全世界嘩然，只有民進黨黨團公開支持，是否透露民進黨真正想法與主張？鄭主席表示，這就是她憂心忡忡的原因，未來兩三年將非常關鍵，賴總統的性格偏執沒有底線，台灣能否順利迎來2028年的總統大選，透過和平民主的方式政黨輪替？當時尹錫悅為了發動戒嚴，教唆南韓軍方挑釁北韓，意圖造成兩韓的軍事衝突跟矛盾，都是南韓法院所揭露的事實。

鄭麗文進一步說明，當賴總統的民意支持度長期低迷，各種手法都無法翻盤，會不會鋌而走險、複製尹錫悅總統的路線？賴清德不斷製造兩岸兵凶戰危與各種可能的挑釁，同樣的事件會不會發生在台灣？事實上，民間輿論與分析評論也都很擔心，賴清德有一天用相同的理由、手法，剝奪台灣的民主政治跟選舉。所以，看到南韓觸目驚心的前例，台灣必須警惕。

鄭麗文表示，身為台灣最大的在野黨，絕對有責任守護台海的和平，更要守護台灣的民主、政治、法治、自由。執政黨不斷的破壞、沒收民主機制，藐視、打擊國會的運作，無限上綱至國家安全，要沒收言論自由，進行網絡戒嚴，在內部製造敵人，製造恐慌，賣「芒果乾」。

鄭麗文指出，試想南韓戒嚴當天晚上，尹錫悅發動戒嚴時馬上宵禁、路禁，開始逮捕在野黨的政治領袖，若韓國在野黨沒有及時翻牆爬窗進到國會，擋下戒嚴案，歷史將完全改寫，現任的南韓總統李在明很可能才是階下囚。因此，鄭主席對兩大在野黨的黨團表示敬佩與感謝，尤其國民黨的黨團在傅總召領導之下，分分秒秒都在備戰狀態，因為台灣的民主與成就，很可能一時之間化為烏有，不是危言聳聽，而是發生在鄰國大韓民國的現在進行式。

針對總統彈劾案，鄭麗文表示痛苦、遺憾與無奈。她說明，在大是大非與中華民國憲法的尊嚴跟順暢的運作之前，沒有逃避的空間，必須嚴正的守護中華民國憲法價值，運用一切憲法賦予我們的手段。鄭主席質疑，賴總統造成憲政僵局、國家內耗與嚴重對立卻不思解套，反而輕描淡寫的說在野黨「浪費時間」，輕佻不在意。國會正式三讀通過的法案，不副署、不執行，對於真正國家防衛韌性的軍公教警消不照顧，甚至於污蔑。國家總預算沒有辦法送到國會，不思解套，反而帶著內閣進行民粹的動員，煽動製造不實的謠言。透過仇恨動員，強化、惡化內部政治的動亂，如此不負責任、沒有良心。

鄭麗文表示，在野黨依舊守護著台灣民主憲政運作的基本原則，規矩的、正式的、嚴肅的進行彈劾總統的程序。製造憲政危機導致國難當頭的，正是我們的執政者。

鄭麗文說明， 中國國民黨是台灣民主最重要的守護者，相信不僅中國國民黨，所有熱愛民主、法治、自由，信仰中華民國憲法價值的所有公民，都會跟國民黨站在一起。未來兩三年，要杜絕防止賴總統在任內劍走偏鋒，把安全、性命與國家的未來，有任何孤注一擲的危險做法。

