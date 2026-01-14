尹錫悅真會遭韓國法院判死刑？學者分析曝

▲韓國前總統尹錫悅因2024年12月3日宣布緊急戒嚴，遭控內亂首謀罪，特別檢察官13日在法庭上，對尹錫悅求處死刑，法院預定2月19日宣判。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 韓國前總統尹錫悅因2024年12月3日宣布緊急戒嚴，遭控內亂首謀罪，特別檢察官13日在法庭上，對尹錫悅求處死刑，法院預定2月19日宣判。尹錫悅從總統之尊淪為階下囚，如今生命甚至可能遭到終結，引發外界關注。不過，學者專家大多認為，法院屆時真的判處死刑的機會不高。

根據《澎湃新聞》報導，對於尹錫悅一案的法院判處結果，上海市朝鮮半島研究會副會長、上海對外經貿大學朝鮮半島研究中心主任詹德斌表示，檢方之所以求處死刑，其中一大考慮或許是政治因素，內亂特別檢察官是李在明上台後任命，進步派對戒嚴持反感立場，政治性因素不可避免。其次，檢方可能想通過最高量刑，警告後世不要再去冒險觸發戒嚴。

吉林大學東北亞研究中心教授、朝鮮韓國研究所副所長王簫軻認為，韓國法院應該不會判處尹錫悅死刑，檢方的求刑主要基於尹錫悅的強硬對抗態度。檢方提出死刑量刑恐會進一步加劇韓國的政黨對立和社會撕裂。預計國民力量黨會動員保守輿論對執政黨進行攻擊，指控李在明政府進行司法迫害。韓國這些年一直在去死刑化，惡劣的刑事犯罪都很少判處死刑，而且內亂案具有政治屬性，在其他國家一般不會輕易判處死刑，此案還涉及韓國內不同政黨間政治鬥爭，若宣判死刑影響太大，可能會被質疑司法的獨立性。

遼寧大學法學院講師、遼寧省法學會憲法行政法學研究會秘書長朴大憲表示，尹錫悅的犯罪行為符合內亂罪的主要構成要件，因他是實施內亂的首要分子，檢方的量刑意見可以在死刑、無期徒刑或者無期監禁這三者中自由裁量。但是檢方的量刑意見僅作為法院的判決參考，並不意味著法院判處尹錫悅死刑的概率增加。

朴大憲指出，檢方和法院在考慮量刑時應會參考前總統全斗煥和盧泰愚的案例。如果對比尹錫悅和曾被判處死刑的全斗煥，全斗煥的案件中，除了內亂罪之外，還有屬於重罪的軍事叛亂罪、策劃叛亂罪等。就兩者的犯罪事實來看，全斗煥實施內亂罪時，伴隨的暴動行為中涉及殺人行為，而尹錫悅涉嫌的內亂罪，則未發生流血衝突。

全斗煥和盧泰愚的前車之鑑

韓國前總統全斗煥和盧泰愚都曾因涉嫌內亂等罪名，分別被一審法院判處死刑與有期徒刑22年半，但兩人在二審中均獲得減刑，最後也皆獲得特赦。

特別檢察官在求處尹錫悅死刑時，也提到尹錫悅犯下了不亞於全斗煥的罪行，「應比當年對全斗煥、盧泰愚勢力的懲處更加嚴厲」，不過考慮到全、盧兩人最終都獲特赦，這說明對於前總統的究責，很難擺脫政治判斷與政治鬥爭的性質，比起尹錫悅是否會被判死，觀察法院判決後續對於國民力量黨與共同民主黨帶來的影響可能更實際。

