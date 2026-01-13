尹錫悅策劃戒嚴涉內亂罪 南韓檢方求處死刑
南韓特別檢察官今天(13日)針對前總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)在2024年12月頒布戒嚴令，涉嫌犯下「內亂罪」，向法院請求判處尹錫悅死刑。
路透社報導，首爾中央地方法院在進行結案陳詞時，檢察官根據調查結果指出，尹錫悅確實與前國防部長金龍顯(Kim Yong-hyun)等人共同策劃戒嚴，目的在於讓尹錫悅繼續掌權。
尹錫悅則否認所有指控，並表示宣布戒嚴屬於憲法賦予總統的職權，他為了警告在野黨不要阻撓政府施政，而做出這項決策。
韓聯社報導，根據南韓刑法規定，帶頭發動內亂者的法定刑期只有死刑、無期徒刑和無期監禁。首爾中央地方法院預計將於2月宣布判決。
其他人也在看
黃國昌訪美，台灣關稅搶先曝光！他揭美國出大招：在野主席比總統更快到華府
2026新年立法院朝野對立氛圍加劇，國防特別條例、總預算僵局未解，「兩年條款」即將生效的民眾黨主席黃國於美東時間12日5時40分抵達華盛頓，預計自10時與美方5個部門進行實體會議；值得注意的是，黃國昌行前透露將與美方談及軍購及關稅議題，但外媒紐約時報（New York Times）搶先揭露，台灣關稅可望降至15%。對於黃國昌突宣布訪美引發綠營質疑，作家「漂浪......風傳媒 ・ 9 小時前 ・ 176
「你們殺了不該殺的人」！川普證實美軍介入評估 伊朗情勢急升溫
伊朗國內動亂持續擴大，針對當局暴力鎮壓示威者的行為，美國總統川普於當地時間11日在空軍一號上向隨行媒體談到伊朗時發出嚴厲的警告。川普直言，伊朗政府正在跨越美國容忍的「紅線」。他向記者表示：「似乎有一些不該死的人被殺害了……他們（伊朗政權）完全是透過暴力來維持統治。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 146
李芷霖遭影射「偷吃人夫、私密照瘋傳」開告 網友被起訴
味全龍啦啦隊「小龍女」成員霖霖（李芷霖），去年遭匿名網友影射介入婚姻，私密照隨之曝光。當時李芷霖拍片駁斥當小三，並報警提告。近期案件有新的進展，士林地檢署偵結，依誹謗罪及違反《個人資料保護法》起訴許姓網友。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 5
謝龍介重話開砲：台南這鍋湯被民進黨煮餿了！
民進黨高雄市長初選12日晚間啟動市內電話民調，各陣營動員支持者「顧電話」之際，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩卻出招「攔胡」，特別拍攝教學影片示範電話應答，強調不管電話那頭問支持民進黨的哪位，就喊出「唯一支持柯志恩」。國民黨台南市長參選人謝龍介則強調，不管民進黨誰出線，國民黨已準備好迎戰。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 165
黃國昌閃電出訪！她爆目的「向美遞訊號」：藍白正在互相拆台
民眾黨昨（11）日卻閃電宣布黃國昌出訪消息，黃國昌於昨下午親自率團前往美國首府華盛頓，稱此行聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。對此，政治評論員吳靜怡也猜測，「立法院裡藍白可以聯手杯葛，但在國際路線上，雙方正在互相拆台」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 210
賴瑞隆勝出！她酸：別再去電梯堵柯志恩
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果揭曉，由民進黨立委賴瑞隆勝出，其他綠委參選人都紛紛恭喜，高雄市長陳其邁也喊話團結。明年九合一選舉，高雄市長選戰確定由賴瑞隆出戰國民黨市長參選人柯志恩。國...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 81
鄉民監察院／民進黨高雄初選民調出爐！賴瑞隆險勝邱議瑩不到1% 葉元之直喊怪：為何數字這麼接近
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導民進黨昨日晚間進行高雄市長初選民調，並在今（13）日中午公布結果，立委賴瑞隆以55.9%支持度，險勝立委邱議瑩的55.3%，取...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 50
科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬
社會中心／李豫翰、黃啓豪 台北報導台北市一名科技業經理，遭到詐騙，還二度被坑殺！他先砸了3千萬買虛擬貨幣，沒想到資料又被詐團轉給〝假代書集團〞，一名假代書突然找上門，說可以提供抵押貸款，還找來假金主簽約，最後連價值2千萬的房子也被騙走，總計損失高達近六千萬。警方押著5名嫌犯，依序走上警車，他們都是假代書集團的成員，就有一名被害男子碰上冒牌代書，結果被騙走千萬房產。吳姓男子日前加入投資群組，先後砸了3千萬買虛擬貨幣，詐團又將他的資料給下層假代書集團，過沒多久，一名蘇姓代書突然找上門，說可以協助房產抵押貸款，馬上就能拿到現金，還找了一名周姓金主出面，假裝是買家來簽約，房子過戶抵押貸款2千萬，被害人直到血本無歸，連房子都沒了，才驚覺被騙。科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬（圖／警方提供）警方偵破這個蘇姓幹部為首的假代書集團，逮捕7名車手，3名金主，還有6名假代書，這些假代書過去當房仲，還在新生北路二段租辦公室，營造正派形象，其中蘇姓主嫌負責跟詐團接洽，拿到詐騙來個資，就跟被害者聯繫，二次剝皮，吳姓男子在台北一間科技公司擔任經理，老本跟房產都被騙走，損失近6千萬元。科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬（圖／警方提供）這些假地政士被發現沒有代書資格，卻幫人辦理過戶等等手續，警方也從現場證物發現好幾本借款書，懷疑還有其他受害者，同時也要向上溯源，追查詐騙源頭。原文出處：科技業經理遭詐"扒兩層皮"! 房產被騙走共損6千萬 更多民視新聞報導偷抱走學姊黑貓還施暴致死 男大生辯「喝到斷片」仍被起訴最新／輔仁大學驚傳火警 濃煙竄天驚悚畫面曝光劣！高雄惡男酒駕撞人竟加速駛離 逃1小時落網被收押民視影音 ・ 1 天前 ・ 14
名單沒有王世堅！點名6將挑戰蔣萬安 他曝綠營最佳布局：別輸了怪兵器不好
面對即將到來的2026大選，台北市長蔣萬安坐鎮的「首都攻防戰」被視為一大焦點，民進黨卻遲遲挑不出最強人選，布局受到高度關注；被點名最有機會挑戰蔣萬安的民進黨立委王世堅，日前受訪再度強調自己無意參選，並進一步點名6位人選，呼籲黨中央「讓最強的人選出來」。民進黨台南市初選在即，王世堅昨（11）日現身台南、力挺立委陳亭妃，並在接受媒體聯訪時再度表示，自己的戰場就在......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 97
新北晚間"隨機攔車砍人" 5警圍捕受傷.嫌開皮卡衝撞巡邏車
社會中心／王毓珺 劉毓琦 陳崇翰 新北報導又有隨機持刀攻擊事件！週日晚上8點左右，新北市金山一間便利商店前，一名翁姓男子雙手持刀，隨機攔停路過的車輛，作勢攻擊，附近民眾全都嚇壞了，警方獲報到場，男子還企圖衝撞巡邏車，直到警察對空鳴槍才將人制伏帶回警局，在他身上驗出毒品反應。夜間大馬路上，一名身材壯碩的男子，兩手分別拿著短刀以及鐮刀，對著路過的車輛揮砍、大聲咆哮，有駕駛嚇得倒車逃離，但沒想到男子還衝上前追車，場面相當火爆。警方獲報後，火速到場，但嫌犯絲毫不肯配合，還企圖逃跑、衝撞員警，逼得員警對空鳴槍，最終才將人攔下，壓制上銬。新北晚間"隨機攔車砍人" 5警圍捕受傷.嫌開皮卡衝撞巡邏車（圖／民視新聞）只不過圍捕過程中，有5名員警被攻擊，受到輕微擦挫傷。聲源：目擊民眾魏先生：「他是一直在那條路這樣轉圈，後來在一個紅綠燈下面，被警察攔下來，好像就是在繞，躲警察跑給警察追。」事情發生在11號晚上將近8點，新北市金山區環金、中正路口的超商前，嫌犯見到警方到場後，還駕車逃逸，途中多次迴轉、倒車，甚至衝撞巡邏車，初步了解這名44歲的翁姓嫌犯，過去是猛男秀舞者，現在則擔任保全，遭逮後警方也在車上搜出，毒品"依托咪酯"，被帶回警局仍持續失控，也被依法送辦。新北晚間"隨機攔車砍人" 5警圍捕受傷.嫌開皮卡衝撞巡邏車（圖／民視新聞）金山分局副分局長 揚昇叡：「全案後續將依恐嚇公眾、公共危險、妨害公務、違反毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦，另就其危險駕駛行為，將依違反道交條例逕行舉發。」男子的車上，甚至還載著猛男秀的招牌，究竟是因為吸毒失去控制，還是有其他原因，還有待警方進一步調查釐清。原文出處：新北「隨機攔車砍人」5警圍捕受傷 嫌開皮卡衝撞巡邏車 更多民視新聞報導最新／驚悚畫面曝光！金山毒駕男「持雙刀」作勢隨機攻擊 警圍捕抓到了動作太慢被辭退! 前員工半年後持刀埋伏"砍傷老闆娘"疑感情糾紛釀殺機！基隆45歲男遭砍 附近攤商：三年輕人匆忙逃跑民視影音 ・ 1 天前 ・ 17
憲法法庭爭議連連 前大法官看不下去撂重話：愚不可及
繼2025年12月19日的判決之後，在輿論質疑聲中，憲法法庭日前再度做出115年憲判字第1號判決，引起輿論譁然。見此情景，一位前大法官投書批評，並指「事不過三，一則已違憲違法，再則愚不可及，豈可再三乎。」中天新聞網 ・ 50 分鐘前 ・ 2
在台陸生恐歸零？鄭英耀被列「台獨頑固分子」 前大學校長示警：兵戎相見前兆
中國對台動作不斷，國台辦日前聲稱將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，揚言終身追責，對此，前實踐大學校長陳振貴在接受媒體《中評社》訪問時指出，中國此舉等同間接宣告，台灣教育環境不適合陸生，未來兩岸教育交流恐怕更緊縮，若兩岸連相對單純的學術及教育交流都中斷，惡意螺旋恐持續上升。陳振貴表示，若因教育部長被制裁，而導致陸生來台完全歸零，將創下兩岸教......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 119
太子首腦陳志被抓、妻沒事？律師見1跡象中共恐有盤算：他還有利用價值
涉嫌經營龐大詐騙帝國的「太子集團」（Prince Group）創辦人陳志，近日於柬埔寨金邊遭逮捕，並由中國公安押解回國。柬埔寨副總理孫占托證實，此行動是中柬2國歷經數月聯合偵查的成果，柬方在修法撤銷陳志公民身分並掌握確切證據後，依先前與中方達成的協議執行逮捕移交。對此，律師陳君瑋直指，陳志妻子沒有一起被抓捕，不符合中共打貪腐的邏輯，認為背後恐怕另有盤算，引起議論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
公教新版退休金暫時領不到？考試院「花6個月改系統」 翁曉玲轟：故意拖延等釋憲
考試院於上周針對公務人員退休資遣撫卹法第37條、第38條及第67條等條文遞狀聲請釋憲與暫時處分，藍委翁曉玲今（12）日痛批銓敘部故意曲解法律，拒絕退還 2024 至 2025 年間多扣除的差額，更以所得替代率新制審定需要半年時間，系統須重新修正為由故意拖延時間，就是在等大法官宣告退休金停砍違憲。翁曉玲批評，賴政府不願意提高退休軍公教的所得替代率，目前為止都......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 25
千萬退休金不是夢！她靠「新舊雙軌加勞退自提」成真 50歲起步也不晚
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導越來越多勞工為退休規劃提早起步。根據勞動部統計，去年前10月，選擇自願提繳勞退新制的勞工人數已增加近15萬人，不僅超過過...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
影／手術室「我今天願意加班」引熱議 彰基醫療長：是對生命的堅持
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】近日，關於手術室內一張「我今天願意加班」的宣導圖文在網路引發熱議，甚至被貼互傳媒 ・ 4 小時前 ・ 3
勞保中斷老年還能一次領？短暫掛保職業工會小心1狀況 達人曝4種人「白繳錢」
很多勞工朋友在年輕的時候，不論是健康因素、家庭因素，亦或純粹是公司的因素，離開職場被公司退保，現在年紀大了想到還有勞保年資尚未請領，想提出勞保一次領卻被駁回。有網友問到自身59歲，勞保年資24年，在加保職業工會半年後，想申請一次領，卻被工會提醒，表示現在提出申請，會被勞保局拒絕給付。對此，勞保達人張秘書在YT影音解答，除了59歲才臨時加保職業工會，被拒......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
賴清德期中考／南二都人選牽動北桃布局 「德意志」成關鍵
備戰年底九合一選舉，民進黨縣市長提名工作已接近尾聲。廣受全國矚目的南、高二都初選民調自12日至17日間進行，兩地都是國民黨本次選戰重點強攻區，提名人選對民進黨至關重要，能否守住南二都攸關期中選舉成敗，也是兼任黨主席的總統賴清德競選連任的風向指標。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 13
頭份清晨街頭驚傳槍響！轎車遭攔截開槍駕駛腳踝中彈送醫
苗栗縣頭份市下公園，今（12）日清晨驚傳槍響。一輛豐田轎車當街被一輛馬自達休旅車攔截，休旅車駕駛跳下車，移動到轎車副駕駛座方位，朝轎車射擊至少2槍後棄車逃逸，轎車男性駕駛腳部中彈就醫，等候開刀，警方也在場。轄區頭份警方調查，中彈受傷的轎車駕駛男性為23歲黎姓男子，自行到頭份為恭醫院就醫，另查出該槍擊自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北市議員陳怡君詐領助理費、收賄！哽咽認罪：我不是貪心 法院今宣判
台北市議員陳怡君被控以人頭方式詐領384萬助理費，另涉以「顧問費」名義向建商收受70萬賄款，士林地檢署依貪汙、偽造文書等罪嫌起訴陳怡君等人。陳怡君庭訊時曾強調「我不是為了貪污，我只是想把服務做好」。士林地院今將於今天（12日）下午3時宣判。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37