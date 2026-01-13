尹錫悅被控「內亂首腦」遭求處死刑！宣判時間出爐

國際中心／李明融報導

南韓負責調查緊急戒嚴事件的特別檢察組，13日晚間以涉嫌「內亂首謀罪」起訴前總統尹錫悅求處死刑，檢方痛批本案性質極其惡劣，必須比對韓國前總統全斗煥、盧泰愚的審判更嚴厲地加以制裁，因此求處死刑，法院預計2月中旬宣布判決。

尹錫悅於2024年12月3日晚間11點突發布戒嚴令，引發國內巨大騷動。（圖／美聯社影像）尹錫悅於2024年12月3日晚間11點突發布戒嚴令，這是南韓時隔44年再次進入緊急戒嚴狀態。當時他指控反對派為「親北勢力」並控制國會，意圖癱瘓政府，誓言要「根除反國家活動，保護憲政民主秩序」。然而，在國會投票要求解除及國務會議審議後，戒嚴令於隔天清晨3點30分正式解除，全程僅維持約6小時。

檢方認為尹錫悅濫用總統地位，背棄憲法受託權限，求處死刑。（圖／美聯社影像）

根據《KBS新聞》及《法律新聞》（LawTimes）報導，首爾中央地方法院417號法庭13日繼續舉行審理，這場法庭曾審理全斗煥、盧泰愚、李明博和朴槿惠等4名韓國前總統相關案件，尹錫悅是繼全斗煥、盧泰愚後，近30年首位因涉內亂罪相關嫌疑坐上審判席的前總統，根據起訴內容，尹錫悅在並非處於戰爭或國家緊急狀態下，違反憲法宣布緊急戒嚴，並動員軍隊與警察，引發國內騷動，特檢組強調，尹錫悅曾任檢察總長，作為法律專家，應該比任何人都清楚守護憲法秩序的職責，然而他卻濫用總統地位，背棄憲法受託權限，痛批手法「極其惡劣」，認為應當接受比前總統全斗煥、盧泰愚更為嚴厲的刑責，才能避免歷史悲劇重演，因此決定求處死刑。韓聯社報導指出，法院計劃於2月19日對尹錫悅一案做出裁決。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

