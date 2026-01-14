尹錫悅被求處死刑「竟露出這表情」！他對比台韓司法嘆：只看到識時務者為俊傑

​2024年12月3日晚間，時任南韓總統尹錫悅突以「要剿滅親北韓勢力，維護憲政秩序」宣布緊急戒嚴，震撼全球，然而這場南韓近50年來的首次戒嚴，在6小時即解嚴，最終尹錫悅慘被彈劾下台，韓國檢方以尹錫悅涉「內亂首謀罪」，正式對他求處死刑。如今，對此，民眾黨代表徐勝凌今（14）日一早在臉書指出，看到尹錫悅求被南韓特別檢察官處死刑的消息，心頭湧起一股強烈的既視感，「最大的受害者，是一路守護民主的國民！」

史上最短命戒嚴事件後，南韓檢方成立特別檢察組，首爾中央地方法院13日舉行「內亂首謀嫌疑案」結案庭審，尹錫悅、時任國防部長金龍顯等8名被告出庭。據特《中央社》引述韓國媒體報導，特別檢察組起訴內容提到，尹錫悅在並非處於戰爭或國家緊急狀態下違反憲法宣布緊急戒嚴，並動員軍隊與警察引發騷亂，「除法定最低刑罰之外，唯一的選項就是死刑，因此請求對被告尹錫悅求處死刑。」值得注意的是，韓媒報導中提到，原本面無表情的尹錫悅，在在聽到「死刑」後露出一抹笑容，隨後左右張望。

徐勝凌對比，尹錫悅打著「保護國家」的旗號，試圖用戒嚴癱瘓國會，最終換來了「內亂罪」的審判，南韓檢方在死刑求刑書上寫著，「企圖掌控司法與立法，為了一己私利而毀滅憲政。」 這段話，聽起來是不是格外耳熟？對比台灣，有人嘴上喊著民主，手裡卻把法律當屠刀，​憲法成了隨意裁切的抹布，只要不如己意，憲政秩序可以隨時「校正回歸」；司法成了政敵絞肉機，同樣的法條，遇上「政敵」是重罪查辦，遇上「自己人」則查無實證。

他感嘆，權力成了無視法律的底氣，把法律工具化、把行政權當成武裝要塞，一塊塊敲碎台灣多年累積的法治基石，本應是憲法守護者的司法官們，在南韓讓外界看見了司法的脊梁與勇氣，但在台灣看到的卻是「識時務者為俊傑」，令人感到遺憾。文末， 徐勝凌直言，當司法官收起正義的利劍，甘願化身為當權者的磨刀石，甚至淪為清理政敵的打手時，國家引以為傲的法治早已名存實亡，南韓的判決書是一面鏡子，照出了獨裁者的末路，「此刻正映照著誰的臉孔？又是誰正坐視著台灣的司法淪落至此？」

