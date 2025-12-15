尹錫悅調查報告出爐！誘北韓攻擊企圖合理化戒嚴 全為個人政治利益

即時中心／林韋慈報導

韓國前總統尹錫悅於2024年曾發布戒嚴令，但僅持續數小時，即被由自由派共同民主黨掌控的國會迅速投票廢止，並於12月14日以違反職務為由通過彈劾案。2025年4月，尹錫悅正式被罷免總統職務。今（15）日，相關調查報告被公開，而尹錫悅也正在接受內亂罪審判。





負責調查去年底戒嚴事件的特別檢察小組今（15）日表示，尹錫悅早在2023年10月之前就已開始準備宣布戒嚴，過程中甚至試圖挑釁北韓，以誘導北韓進行武裝活動，作為戒嚴理由。特檢組認為，尹錫悅追求長期獨占權力，發動戒嚴的目的即為「獨裁政變」，同時保障個人及家庭利益，已對27名涉案人員提起公訴。

根據韓媒報導，檢察長趙恩錫於今日在首爾高等檢察廳說明尹錫悅內亂及外患罪的最終偵辦結果時指出，尹錫悅自就任總統起即對取得「非常大權」抱有強烈野心，早在2022年11月25日與國民力量黨領導層晚宴中，便大言不慚表示：「我擁有緊急權力，就算我會被槍斃，也要清掃一切。」

為合理化戒嚴，尹企圖挑釁北韓，指示軍方利用無人機散發傳單，希望其發動攻擊，合理化戒嚴，然而北韓未採取軍事回應。並留下「戰時或警察無法控制情況」等文字備忘錄，但計畫未能實現。此外，調查指出，尹選擇在12月宣布戒嚴，也是為了利用美國總統大選至次年新任就職間的混亂期，避免外部干涉。

特檢組批評，尹錫悅的戒嚴行動非正當政治操作，而是以追求個人及家庭利益為目的的「政變」，如同1980年代全斗煥、盧泰愚的戒嚴歷史，當時許多反對人士在缺乏正當程序下遭逮捕、拘禁甚至刑求。









