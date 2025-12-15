尹錫悅遭控提前一年準備戒嚴 試圖引誘北韓侵略

（中央社記者廖禹揚首爾15日專電）韓國負責調查去年底戒嚴事件的特檢組今天表示，前總統尹錫悅早在2023年10月之前就開始準備宣布戒嚴，過程中還試圖挑釁北韓，引誘北韓進行武裝活動以作為戒嚴理由。

特檢組今天上午發表對去年12月3日戒嚴相關的內亂、外患案件最終調查結果，指出尹錫悅開始準備戒嚴的時間點在「2023年10月之前」，不僅在就任總統初期就曾多次提及「緊急權力」，更從2023年就進行檯面下的準備工作。

根據調查，尹錫悅在2022年11月25日國民力量黨高層晚餐的場合表示，「我擁有緊急權力，就算我會被槍斃，也要清掃一切」；特檢組還取得過去政府高層陳述，稱尹錫悅在2022年7到8月間，就曾提到在國會大選前後進行戒嚴的計畫。

隔年10月，尹錫悅在軍方人士案塵埃落定前，開始考慮實施緊急戒嚴的時間點，特檢組認為尹錫悅此時就已經開始為戒嚴布局，包括將在戒嚴時的核心人物、前國軍防諜司令官呂寅兄與前陸軍參謀總長朴安洙等部署在「前線」。

特檢組也指出，尹錫悅發起戒嚴是為了清除在政治上的異己，透過軍隊掌握司法權、立法權，將司法、立法、行政權力都收歸己有。

為了取得合理的戒嚴理由，尹錫悅試圖以異常軍事作戰誘導北韓發動武裝活動。特檢組在呂寅兄的手機中發現關於「必須出現戰時或警察力量無法控制的狀況」等筆記。之後，軍方利用無人機散布傳單來挑釁北韓，但因北韓沒有採取實質軍事措施而計畫失敗。

此外，特檢組在涉嫌參與戒嚴相關準備的前情報司令官盧相元（音譯）筆記中，發現「美國協助、美國事前通報」等內容；前國家情報院院長趙太庸原本也安排在宣布戒嚴的隔天赴美，與美國中央情報局（CIA）內定局長會面。

特檢組認為，尹錫悅選在12月宣布戒嚴，就是為了利用11月美國總統大選到隔年1月總統正式就任之間的混亂期，避免美國介入干涉。韓國前總統朴正熙1972年為了獨裁政權發起的「十月維新」，也是利用美國總統大選期間進行。（編輯：唐聲揚）1141215