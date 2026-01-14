尹錫悅遭檢方求處死刑！藍營臉書曬賴清德對照圖表 網嗆：戒嚴國民黨最有經驗

國民黨今天在臉書粉專曬出尹錫悅、賴清德對照圖表，小編還直呼「竟驚人相似！」該篇po文曝光後，反被許多網友留言嗆爆。（示意圖，本刊資料照）

前南韓總統尹錫悅因過去發布緊急戒嚴，涉嫌「內亂首謀罪」遭羈押，南韓檢方昨（13）日宣布起訴內容，向法院對尹錫悅求處最高刑罰「死刑」。國民黨主席鄭麗文今（14）日將尹錫悅跟總統賴清德類比，質疑「會不會複製尹錫悅總統的路線？」隨後，國民黨臉書粉專也曬出尹錫悅、賴清德對照圖表，臉書小編還直呼「竟驚人相似！」該篇po文曝光後，反被許多網友留言嗆爆。

鄭麗文今天將尹錫悅跟總統賴清德類比，質疑「會不會複製尹錫悅總統的路線？」國民黨臉書就跟著曬出尹錫悅、賴清德對照圖表，內容提到「因為賴政府上任後的所作所為，竟驚人相似！」

國民黨強調，當時尹錫悅宣稱「在野黨癱瘓國會」「在野黨是親北韓勢力」等戒嚴起手式，為順理成章發動戒嚴，更涉嫌透過異常行動挑釁北韓，對比賴清德開嗆「中國大陸沒有越雷池一步，是因為『實力不到』」，並引來圍台軍演，「兩人行徑不能說很像，只能說一模一樣！」

國民黨說道，民主的崩解往往在一夕之間，若非南韓在野黨議員不顧安危，翻牆進入國會擋下戒嚴令，歷史恐已改寫。而鄭麗文主席宣示，面對賴政府帶頭毀憲亂政，更試圖沒收人民的言論自由、進行網路戒嚴，國民黨有責任挺身而出，守護台海和平、守護我國民主法治，更守護民生權益。「因此，彈劾總統將依法依規、勢在必行，絕不容許賴清德將我國的民主法治化為烏有！」

國民黨在臉書粉專曬出尹錫悅、賴清德對照圖表。（翻攝自國民黨臉書）

國民黨的圖表及相關言論曝光後，有許多網友湧入回嗆，「戒嚴殺人中國國民黨最有經驗」「說到戒嚴果然還是你最有經驗」「戒嚴誰能贏過你們啊？連共產黨都沒辦法欸」「唯一戒嚴過的政黨 國民黨」「可以多放一張蔣介石的嗎？」「能這樣發文表示台灣很自由」「本來比較會做圖的小編被開除了嗎？」

