尹錫悅遭檢求處死刑！被控「內亂首腦」濫用總統權勢發戒嚴令：比全斗煥、盧泰愚更惡質「毫無誠摯反省」

南韓前總統尹錫悅遭檢方求處死刑！綜合韓媒報導，南韓「內亂及外患行為真相調查特別檢察組」（內亂特檢）於週二（1/13）針對震驚全球的「12·3非常戒嚴案」作出最終量刑建議。 特檢組正式將前總統尹錫悅列為「內亂首腦」，向法院請求判處其死刑，此案其餘核心被告亦面臨無期徒刑等重懲，檢方表示，象徵南韓司法正對毀壞憲政秩序的行為進行「歷史性的審判」。 尹錫悅是第二位遭求處死刑的韓國前總統，過去僅有全斗煥因 1980 年光州事件動用軍隊鎮壓市民示威、涉嫌內亂首謀罪而被求處死刑。 （原文刊載於1/13 2100，更新時間為0630）

南韓44年來首見戒嚴，從戒嚴到解嚴僅維持約6小時

2024年12月3日，南韓總統尹錫悅晚間11點突然發布戒嚴令，宣布南韓進入緊急戒嚴狀態，指控該國反對派親北派控制國會，以反國家活動癱瘓政府。

尹錫悅當時在電視直播簡報中發表此聲明，並誓言要「根除親北勢力，保護憲政民主秩序」，不過，尹錫悅在召開國務會議後，3點30分審議通過關於「解除戒嚴」議案。

這場南韓44年來首見的戒嚴，從尹錫悅宣佈實施戒嚴到解嚴，僅維持約6小時。

「馬拉松式」法庭攻防：從清晨到深夜的最終辯論

根據《KBS新聞》及《法律新聞》（Law Times）報導，首爾中央地方法院刑事合意25庭裁判長池貴淵，於週二上午9時30分起，針對尹錫悅、前國防部長官金龍顯、前警察廳長趙志豪等8名涉及內亂罪的被告，開啟了結案審判。

在經歷被媒體形容為「無休止」的馬拉松式辯論後，特檢組於韓國時間晚間9時許開始陳述最終求刑意見。

特檢團隊明確指出，這場非常戒嚴並非突發性的行政疏失，而是尹錫悅為了「鞏固權力並實現長期執政」所精心策劃的犯罪行為。

特檢求刑核心：尹錫悅、金龍顯與盧相元的責任分工

特檢組針對案件中3名被告提出嚴厲的量刑要求。

尹錫悅（前總統）：求處死刑

特檢組強調，尹錫悅曾任檢察總長，作為法律專家，本應比任何人更清楚守護憲法秩序的職責，但他卻濫用總統地位，背棄憲法受託權限。特檢組直言「極其惡劣」，應受到比歷史上發動政變的前總統全斗煥、盧泰愚更為嚴厲的刑責，以展現刑事司法系統守護憲政的決心。

金龍顯（前國防部長官）：求處無期徒刑

調查發現，金龍顯是為了實施戒嚴，才被從警護處長拔擢至國防部長官之職。他與尹錫悅共同策劃了權力壟斷的過程，並在行動中扮演核心角色。

盧相元（前指揮官）：求處30年有期徒刑

特檢將其定位為戒嚴計畫的「設計者」與「核心策劃者」，認定他從戒嚴的最早籌備階段便深度參與。

檢方痛批官員貪婪：內閣的沉默與國民的集體創傷

特檢組在庭上的陳述充滿批判力道，重點環繞在對民主秩序的破壞。

特檢指出，尹錫悅發布反國家的戒嚴令，強制讓國民聯想起過去軍事獨裁時期的黑暗記憶，導致全體國民陷入極度不安，這場戒嚴的最大被害者是憑藉血汗守護民主的國民，但尹錫悅至今對其行為毫無誠摯反省，亦無責任意識。

特檢並特別點名當時參加國務會議的官員，這些官員出於對權力的貪慾，即便預先知情也未向媒體披露，甚至沒有任何試圖制止戒嚴的行動，形同袖手旁觀。

司法下一步：2月中旬一審宣判

隨著特檢求處死刑，這場法律攻防戰已進入最後倒數。根據目前程序，一審宣判預計將於2026年2月中旬進行。

此案不僅是針對個別被告的審判，更被法律界視為南韓刑事司法系統能否有效制約權力濫用的試金石，現場除大量旁聽民眾，更有媒體密切關注是否有進一步涉及外患罪的證據釋出。

