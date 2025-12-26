尹錫悅遭求刑10年 南韓內亂特檢組批犯行重大無悔意

韓聯社報導，南韓內亂特檢組今天就前總統尹錫悅案件向法院求處10年有期徒刑，這也是內亂特檢組首次就尹錫悅的案件提出刑期。特檢組指出，尹錫悅犯行重大，且過程中毫無悔意，因此從重求刑。

（路透社資料照）

首爾中央地方法院今天開庭審理尹錫悅涉嫌妨害特殊公務執行、職權濫用及妨害權利行使等罪的案件。

報導指出，特檢組在意見書上指出，此案是被告尹錫悅為掩蓋自身的罪行、並將其正當化，而將國家機關私有化的重大犯罪；且尹錫悅在事件發生後仍無悔意，「辜負了國民的信任，卻沒有反省自身的罪行，反而一心掩蓋其不法行為」。

特檢組批尹錫悅「自私自利的犯行」深刻損害南韓的司法秩序，對因為信任而將其選為總統的國民也帶來相當大的傷害，「即使如此，在調查及審判過程中，他不僅沒有向國民表示反省或謝罪，反而反覆主張宣布緊急戒嚴的正當性」。

對於尹錫悅利用總統警護處妨害高層公職人員犯罪搜查處的行為，特檢組指出，這種「將警護處所屬公務員私兵化，有組織地阻止逮捕令執行的行為前所未有」，因此求處較量刑標準更重的5年徒刑。

加上涉嫌向外媒記者散播假消息、銷毀加密電話相關證據等求處的3年，以及事後另行偽造緊急戒嚴公告所求處的2年徒刑，此案共求處10年有期徒刑。

法院先前表示預訂在明年1月16日一審宣判，今天開庭結束前將確認最終宣判日，若如先前預告在1月16日宣判，此案將是尹錫悅內亂相關的7個案件中最早宣判的案件；尹錫悅涉嫌主導內亂的案件，最快預計在明年2月一審宣判。