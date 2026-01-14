尹錫悅遭求處死刑 介文汲嘆弄權者下場：給台灣上了一課

2025年7月9日，南韓前總統尹錫悅(中)前往法院出庭。（資料照／路透社）

南韓檢方13日以內亂頭目嫌疑向法院求處前總統尹錫悅死刑，但大陸多名韓國研究專家表示，尹錫悅最終被判處死刑的可能性不高。前駐紐西蘭代表介文汲直言，韓國社會展現了對是非、正義的追求，求重刑嚴懲尹錫悅也給台灣上了一課，當權者弄權就是這個下場。

介文汲14日在《張雅婷辣晚報》節目質疑，韓國內部有什麼巨大的不公不義，需要尹錫悅在承平時代實施戒嚴？等於把國家長期置於一人專制的情況下。這要詳細研究一下韓國特檢組的起訴書，求刑死刑的原因是什麼？尹錫悅可能對很多事情看得太簡單了，他跟律師團還在一副很嘲笑、很不嚴肅地面對這個問題；但若從人民、國家的角度來看，若不嚴懲以儆效尤，國家恐被帶到萬劫不復的境地。

介文汲提到，韓國只不過是在野黨對執政者的很多預算不通過、很多人事案不通過而已，這是尹錫悅個人領導的問題，有必要把所有的韓國民眾都拖進去嗎？如果執行不當，社會將動盪不安。「所以我覺得這個求刑，背後是有他深刻的道理！」

「而且他自己是檢察官出身，知法犯法更可惡！」介文汲直言，尹錫悅基本上是在玩弄法律，從之前看到的訊息顯示，他的國防部長為什麼也被判刑？因為那都是他的親信，尹錫悅在做這些人事任命的時候，就已經有一些起心動念了，當然應該得到更嚴重的懲處。

介文汲強調，韓國這個國家，對是非、正義的追求確實很強烈，他認為韓國的民族性是這樣。在日本統治的時期，韓國有安重根這些烈士，追求的就是一種公理正義。不過尹錫悅並不孤單，韓國總統是古今中外最危險的職位，下了台幾乎九成通通要進監獄。尹錫悅過去是把別人送進監獄的，現在換他了，他的很多檢察官小兄弟就會說：你當年這麼義正嚴詞道貌岸然，現在犯了這些事情，當然法律要給你更嚴厲的懲處！韓國社會已經給尹錫悅上了一課，尤其給台灣上了一課，當權者弄權，就是這個下場！

