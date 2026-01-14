尹錫悅遭求處死刑 最後陳述激辯90分鐘
[NOWnews今日新聞] 韓國前總統尹錫悅因2024年12月3日宣布緊急戒嚴，遭控內亂首謀罪，1月陸續進行一審結案庭審。特別檢察官13日在法庭上，正式對尹錫悅求處死刑。尹錫悅13日進行最後陳述，再次堅稱戒嚴是為喚醒國民監督制衡「亡國惡行」。法院排定2月19日下午3時宣判。
綜合韓聯社等韓媒報導，尹錫悅於13日在首爾中央地方法院審理的最終結案公判中，進行了長達90分鐘的最後陳述。發言自14日凌晨0時11分開始，一直持續到凌晨1時41分。
報導形容，尹錫悅一邊宣讀準備好的最後陳述書，臉色漲紅，時而提高嗓門。當他以激動的語調將宣布非常戒嚴歸咎於「巨型在野黨」時，還多次抬頭望向旁聽席。
尹錫悅主張：「這場戒嚴僅持續了幾個小時，是近現代史上最短的戒嚴，卻被扣上內亂罪名，導致所有偵查機關傾巢而出，甚至成立超大型特檢組進行調查，使無數忠於職守的公職人員被胡亂立案。」他稱這簡直是「象徵肅清與鎮壓的瘋狂劍舞」。
他直指起訴書是「違背客觀事實與基本法律常識的妄想與小說」，並稱：「我過去也曾負責偵查與公判長達 26 年，但從未見過如此毫無指揮體系、多個機構像發瘋般介入的混亂偵查。」
對於戒嚴令，他表示「這場戒嚴成了這群豺狼虎豹煽動內亂罪名的獵物」，並辯稱：「我身為總統，是為了向國民告知國家進入緊急狀態，並呼籲國民一同克服危機，才宣布戒嚴的。」
針對當時軍警進入國會及中央選舉管理委員會一事，尹錫悅辯稱「簡直是無稽之談」，並表示：「當時根本沒有暴動發生。既無紊亂國憲的故意，也沒有要發動暴動的認知。」
他續指，當時僅為了維護國會警備與秩序而投入少數兵力，，且部分處於「非武裝狀態」，甚至遭現場群眾毆打，國會議員也未受到實質阻攔，並提到：「凌晨1時3分以190票通過解除戒嚴決議，可能是全世界最迅速的表決。」
辯護律師金弘一在最終意見陳述中主張，尹錫悅僅與前國防部長金龍顯商議戒嚴，不存在組織化叛亂集團。對於曾做出不利於尹錫悅陳述的前陸軍特戰司令官郭種根及前國家情報院第一副院長洪長元的證詞，律師團斥之為「明顯的虛假證詞」。
報導指出，由於當天尹錫悅的最後陳述過長，現場還拍到包括尹甲根律師在內的部分辯護律師似乎在打瞌睡的樣子。
特別檢察官於13日晚間9時35分許對尹錫悅求處死刑，並強調：「對於公職精英所犯下的破壞憲法秩序行為，應比當年對全斗煥、盧泰愚勢力的懲處更加嚴厲。」法院預計2月中旬宣判。不過外界普遍認為即便判死，因韓國自1997年起已停止執行死刑，實際執行機率極低。
