尹錫悅遭求處死刑！鄭麗文嗆賴清德沒底線 「擔心複製同手法」

鄭麗文今日將南韓與台灣類比，聲稱她擔心總統賴清德民調倘若長期低迷，「他會不會複製尹錫悅總統的路線？」（鏡報李智為）

南韓前總統尹錫悅因突襲宣布戒嚴，遭檢方以內亂首謀罪」正式向法院求處前總統尹錫悅死刑，引發國際關注。對此，國民黨主席鄭麗文今日將南韓與台灣類比，聲稱她擔心總統賴清德民調倘若長期低迷，「他會不會複製尹錫悅總統的路線？」

鄭麗文今（14日）於國民黨中常會提及尹錫悅遭求處死刑一事，尹錫悅是在前總統全斗煥後，第2名被求處死刑的元首，原因就是尹錫悅以在野黨在國會屢屢擋下預算、癱瘓中央政府為由發動戒嚴。話說到一半，鄭麗文就點名國民黨團總召傅崐萁「傅總召，有沒有感覺非常熟悉，有沒有感覺非常的像？」認為與台灣現況如出一轍。

鄭麗文聲稱，賴清德上任以來，民進黨一天到晚指控在野黨杯葛中央政府，且給在野黨扣紅帽，就如尹錫悅指控在野黨是親北韓勢力，民進黨也在台灣說在野黨是親中勢力，一模一樣，當尹錫悅半夜發動戒嚴引發國際社會、南韓人民一片譁然時，只有民進黨團公開支持戒嚴，這是不是剛好暴露民進黨心中所想，如此類似相同主張。

鄭麗文接著表示，她相當憂心，接下來2、3年非常關鍵，台灣是否順利贏來2028年總統選舉，透過民主方式輪替，還聲稱賴清德如此偏執且無底線，甚至當時尹錫悅為了發動戒嚴，教唆南韓軍方，透過行動挑釁北韓，意圖造成軍事衝突。「在台灣的我們難道不能因此產生強烈警惕？」她質疑，賴清德是否也會鋌而走險？

鄭麗文聲稱，當賴清德民意支持度長期低迷，他是否會複製尹錫悅的路線？如果當時作為在野黨的現任總統李在明等在野黨議員沒有翻牆擋下戒嚴案，歷史馬上改寫，現在李在明恐怕就是階下囚，因此國民黨作為在野黨必須分秒備戰，民主可能一夕花為烏有，「身為國會的最大在野黨，我們有責任守護台海和平，與台灣民主政治與法治自由。」

