尹錫悅遭起訴內亂罪！謀劃逾1年 戒嚴只為肅清異己

圖／達志影像美聯社

去年12月3日，南韓前總統尹錫悅發動緊急戒嚴。經過半年的調查，內亂案特檢組15日公布結果，原來尹錫悅早在2023年就開始策劃，實施戒嚴目的就是要清除反對聲浪、集大權於一身，連當時的同黨黨魁韓東勳，都成為尹錫悅試圖「解決」的對象。特檢組已提起公訴，若尹錫悅內亂罪成立，最高可判處無期徒刑或死刑。另外，檢方還追加起訴前防長和前行政安全部長，前情報司令官盧相元則已被一審宣判2年有期徒刑。至於尹錫悅妻子金建希，檢方表示並未涉案，對戒嚴一事並不知情。

廣告 廣告

從直升機垂降的軍隊快速包圍國會。

民眾 vs. 軍人（2024.12.3）：「擋住、擋住！會受傷、受傷，不能這樣。」

與手無寸鐵的民眾和議員推推搡搡，一片混亂。

時任南韓總統 尹錫悅（2024.12.3）：「為了守護自由憲政秩序，我宣布緊急戒嚴。」

距離戒嚴鬧劇，已經一年過去，南韓內亂特檢組也終於結束長達180天調查，在15日公布偵查結果。

尹錫悅內亂案特別檢察官 趙垠奭：「調查結果證實，尹錫悅等自2023年10月前，開始準備緊急戒嚴，通過軍隊以武力手段，阻止政治活動及國會運作。」

調查結果顯示，前總統尹錫悅實施戒嚴目的，就是為了清除異己、獨攬大權。

尹錫悅內亂案特別檢察官 趙垠奭：「經確認，尹前總統企圖掌控立法權與司法權，並以清除反對勢力、壟斷與維持權力的目的下，宣布實施緊急戒嚴。」

為了讓發動戒嚴有合法理由，尹錫悅不惜派出無人機滲透平壤，試圖刺激北韓報復反擊。不過平壤當局並未做出回應，引誘北韓上鉤計畫因此失敗告終，內亂一夥只好使出B計畫。

尹錫悅內亂案特別檢察官 趙垠奭：「在沒有行政或司法職能癱瘓等戒嚴宣布理由的情況下，以剷除反國家勢力的名義宣布戒嚴。」

尹錫悅心中的反國家勢力，便是在野黨和所有「逆我者」。就連當時自家黨內代表韓東勳，都被列入首要剷除名單，尹錫悅還特別要求軍方，將韓東勳抓起來「開槍打死」。

韓聯社TV記者：「結束調查並轉入公訴體制的特檢表示，未來將透過變更起訴書內容，讓尹前總統的戒嚴動機與目的，在審判中完整檢視。」

而當時第一夫人金建希，是否參與戒嚴謀劃，特檢組經調查後，這麼說。

韓聯社TV主播：「特檢認為尹前總統的夫人金建希，並沒有參與緊急戒嚴令的頒布，據悉金某對尹前總統宣布戒嚴，反而感到非常憤怒。」

不只不知情，特檢小組表示金建希心中有很多計畫，但卻因戒嚴成為泡影，因此當晚非常憤怒，痛罵尹錫悅「毀掉了一切」。

話是這麼說，愛江山更愛美人的尹錫悅會頒布戒嚴令，背後和當時捲入賄賂案調查的金建希，脫不了關係。

韓聯社TV記者：「很難否認這是金建希是促成尹錫悅選擇戒嚴的動機之一。實施戒嚴的目的和核心動機，是壟斷和維持權力，但即使不是直接因素，也能一舉消除從上任開始，便圍繞於妻子和自己的司法風險。」

獨裁野心，讓尹錫悅一步步走向策畫政變，如今他面臨司法審判，預計最快明年2月中一審結果就會出爐。

除此之外，特檢組三個月內共對27名內亂涉案人員，提起公訴。

內亂特檢組特檢助理 金亨洙(11.26)：「此次12·3緊急戒嚴事件，比過去45年前的內亂犯罪更嚴重損害國格，給國民帶來了巨大的失望。從這一點來看，其損失是無法估量的。」

其中南韓前總理韓悳洙因涉嫌幫助內亂和偽證等罪嫌，遭檢方求處15年有期徒刑，預計將在明年1月21日進行一審宣判。

前國防部長金龍顯、前行政安全部長李祥敏，以及前警察廳長趙志浩也將於明年1到2月裁決。

至於前情報司令官盧相元，一審結果15日已出爐。

韓聯社TV主播：「以平民身份，獲取軍方內部情報的前情報司令官盧相元，一審被判處有期徒刑2年。這是內亂特檢起訴的案件中，首個宣判結果的。」

當時已無軍職在身的盧相元，涉嫌非法取得軍方人員身分資訊，被判處2年有期徒刑和2490萬韓元罰款。

隨著特檢偵查結束，戒嚴事件來龍去脈逐一浮現，一個接一個涉案者被送上法庭，最終都將為自己的違法亂紀，付出司法代價。

更多 TVBS 報導

韓戒嚴周年 李在明感謝民眾力量 承諾12/3定「國民主權日」

送名牌包.項鍊！韓統一教會長涉賄絡金建希 遭羈押

電子入境卡列「中國台灣」 韓外交部回應：保持一貫立場

酷澎個資外洩惹議！韓擬祭「最高銷售額10%」重罰

