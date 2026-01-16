尹錫悅首個刑期出爐！被控「妨害公務執行罪」一審判處5年

因宣布緊急戒嚴而下台並被控多項罪名的南韓前總統尹錫悅，其中妨害公務執行罪名，南韓法院今一審宣判，判處有期徒刑5年，這也是尹錫悅被控的多項刑事案件罪名中，法院首度作出判決。

《韓聯社》報導，首爾中央地方法院今針對尹錫悅涉嫌妨害執行特殊公務、濫用職權妨害他人行使權利等罪名一案，進行一審宣判，法院認定大部分指控成立，並表示，尹錫悅利用警衛處公務員阻止偵查機關經合法程序對其執行拘留令且試圖毀滅證據，「為了一己安危和私利，將公務員視為私人工具。為了扶正法治主義，應當從重處罰。」

報導指出，這是尹錫悅目前身陷8起刑事訴訟中，首個宣判的案件，尹錫悅將繼續就其他7起案件受審。其中最關鍵的尹錫悅涉嫌帶頭發起內亂案，一審將於2月19日宣判。13日，尹錫悅就此案被檢方求判死刑。

檢方抨擊他「完全不顧國民將承受的痛苦，為了滿足自身的權力慾望、壟斷權力並實現長期執政，在未履行任何法律程序的情況下，將憲政秩序內的政治活動抹黑為反國家行為，宣布緊急戒嚴，企圖中止國會行使權限、逮捕反對勢力、控制批判性媒體，並以所謂『選舉舞弊』為藉口，動用軍警強行介入並侵害中央選舉管理委員會職能。」

檢方認為，案件性質極其惡劣，「必須比對前總統全斗煥、盧泰愚的審判更加嚴厲地加以制裁」，向法院求處死刑。

