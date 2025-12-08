尹錫悅龍山時代落幕！李在明宣布總統室「重新遷回青瓦臺」

韓國總統室決定將李在明總統的辦公空間，從龍山重新遷回青瓦臺。（圖／達志／美聯社）

無畏「青瓦臺詛咒」！隨著南韓李在明政府正式上台，尹錫悅任內開啟的「龍山時代」僅維持了短短3年半，韓國總統室決定將李在明總統的辦公空間，從龍山重新遷回青瓦臺，並正式宣布計畫在聖誕節前後完成所有辦公設施的搬遷。

綜合韓媒報導，韓國總統室於本月表示，已確定在12月14日前後開始分階段進駐青瓦臺，包括總統辦公室與春秋館等主要設施預計在年內全數搬遷；官邸則因涉及安全與整修需求，計畫於明年上半年完成遷入。青瓦臺民間開放也已在今年8月終止，為恢復總統府功能預作準備。

廣告 廣告

此一回遷計畫源自李在明總統的主要競選承諾之一。他曾明確表示，若當選將立即著手修繕青瓦臺並「儘快搬回」，而該承諾如今正在落實。總統祕書室長姜勳植接連在國會與記者會上證實，相關工程正依時程推進。

青瓦臺內部的電力、通訊、環境整備已經完成，員工餐廳等支援設施也自本月初陸續遷移。媒體作業空間方面，記者室與簡報室將於20日至23日搬入青瓦臺春秋館。總統室並計畫利用此契機，擴大線上直播與非面對面簡報，以改善政府溝通方式。

隨著總統室搬遷，周邊維安體系也全面調整。總統警護處正進入整備收尾，首爾警察廳的第101、202警備團亦即將完成建物修繕與人力部署。首爾鍾路警察署則考慮讓通義派出所與玉仁派出所轉為24小時運作，以因應青瓦臺周邊的安全需求。

據悉，所謂的「青瓦臺詛咒」為韓國的政治現象及都市傳說，據傳大韓民國每任總統均不得善終，14位正式總統當中，有6人未能完成整段任期，更有11位總統下場堪虞。不過尹錫悅將總統室從青瓦臺搬到前身是韓國國防部的龍山大樓（龍山區梨泰院路22號），仍未能逃過青瓦臺詛咒，在今年4月因1年前違法發布戒嚴令，而被彈劾下台。

此外，雖然外界關注政府是否將重啟行政首都遷往世宗市的規劃，但姜勳植表示，目前尚難具體說明，僅重申李在明總統先前曾表示「可能在世宗退休」的想法，並強調政府對國土均衡發展的長期立場不變。相關議題將在充分討論後，再向國民報告。

李在明政府的這項決策，不僅象徵龍山時代終結，更標誌著韓國政治權力中心回歸傳統形式。隨著遷移工程進入最後階段，青瓦臺將重新迎來其作為國家最高權力象徵的功能。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

娛樂報報／筋肉媽媽不畏寒短袖上街 等紅燈結實身材藏不住

胎兒離奇在子宮消失！檢查驚見「寄生在母親肝臟」 醫生：病死率90倍

「月經神仙水」突爆火！女性用戶增4百萬賣到斷貨 醫生緊急喊停